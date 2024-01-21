https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbulda-100-kilogram-insan-saci-ele-gecirildi-degeri-5--milyon-tl-1079867435.html

İstanbul'da 100 kilogram insan saçı ele geçirildi: Değeri 5 milyon TL

İstanbul'da 100 kilogram insan saçı ele geçirildi: Değeri 5 milyon TL

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri insan saçını İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olanlara... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T11:22+0300

2024-01-21T11:22+0300

2024-01-21T11:35+0300

saç

istanbul

operasyon

yaşam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054810120_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0a2dd075d5cd76f9e269b09cca9f6959.jpg

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin edilen canlı insan saçlarının piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve takip neticesinde; yabancı uyruklu H.G. ve E.H. isimli şahısların, yurtdışından temin ettikleri canlı saçları, kaçak yollarla ülkeye sokup, Esenyurt ilçesinde kiraladıkları merdiven altı olarak tabir edilen bir depoyu laboratuvara çevirip, insan saçını protez saç haline getirdiklerini tespit etti. Jandarma ekiplerince, söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda yüz kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi. Depoda inceleme yapan Jandarma ekipleri; merdiven altı olarak tabir edilen deponun laboratuvara çevrildiğini, canlı saçların çeşitli kimyasallar kullanılarak protez saç haline getirildiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde; şüphelilerin oluşturmuş oldukları internet sitesi üzerinden, protez saç uygulamasını 75 bin ile 150 bin TL fiyatları arasında gerçekleştirdikleri ve kendilerine yasal bir saç tasarım merkezi imajı oluşturdukları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla 5 milyon TL piyasa değerine sahip insan saçının piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan H.G. ve E.H. isimli şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

https://sputniknews.com.tr/20231103/dilan-polat-tutuklanacak-mi-1077035643.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saç, istanbul, operasyon