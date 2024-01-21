https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbulda-100-kilogram-insan-saci-ele-gecirildi-degeri-5--milyon-tl-1079867435.html
İstanbul'da 100 kilogram insan saçı ele geçirildi: Değeri 5 milyon TL
İstanbul'da 100 kilogram insan saçı ele geçirildi: Değeri 5 milyon TL
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri insan saçını İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olanlara... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T11:22+0300
2024-01-21T11:22+0300
2024-01-21T11:35+0300
saç
istanbul
operasyon
yaşam
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin edilen canlı insan saçlarının piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve takip neticesinde; yabancı uyruklu H.G. ve E.H. isimli şahısların, yurtdışından temin ettikleri canlı saçları, kaçak yollarla ülkeye sokup, Esenyurt ilçesinde kiraladıkları merdiven altı olarak tabir edilen bir depoyu laboratuvara çevirip, insan saçını protez saç haline getirdiklerini tespit etti. Jandarma ekiplerince, söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda yüz kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi. Depoda inceleme yapan Jandarma ekipleri; merdiven altı olarak tabir edilen deponun laboratuvara çevrildiğini, canlı saçların çeşitli kimyasallar kullanılarak protez saç haline getirildiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde; şüphelilerin oluşturmuş oldukları internet sitesi üzerinden, protez saç uygulamasını 75 bin ile 150 bin TL fiyatları arasında gerçekleştirdikleri ve kendilerine yasal bir saç tasarım merkezi imajı oluşturdukları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonla 5 milyon TL piyasa değerine sahip insan saçının piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan H.G. ve E.H. isimli şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
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saç, istanbul, operasyon
İstanbul'da 100 kilogram insan saçı ele geçirildi: Değeri 5 milyon TL
11:22 21.01.2024 (güncellendi: 11:35 21.01.2024)
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, yasadışı yollarla yurtdışından temin ettikleri insan saçını İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olanlara düzenlediği operasyonda piyasa değeri 5 milyon TL olan yüz kilo canlı insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile 20 bin dolar ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollarla temin edilen canlı insan saçlarının piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Yapılan araştırma ve takip neticesinde; yabancı uyruklu H.G. ve E.H. isimli şahısların, yurtdışından temin ettikleri canlı saçları, kaçak yollarla ülkeye sokup, Esenyurt ilçesinde kiraladıkları merdiven altı olarak tabir edilen bir depoyu laboratuvara çevirip, insan saçını protez saç haline getirdiklerini tespit etti.
Jandarma ekiplerince, söz konusu depoya operasyon düzenlendi. Operasyonda yüz kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 20 bin dolar ele geçirdi. Depoda inceleme yapan Jandarma ekipleri; merdiven altı olarak tabir edilen deponun laboratuvara çevrildiğini, canlı saçların çeşitli kimyasallar kullanılarak protez saç haline getirildiğini belirledi.
Yapılan incelemeler neticesinde; şüphelilerin oluşturmuş oldukları internet sitesi üzerinden, protez saç uygulamasını 75 bin ile 150 bin TL fiyatları arasında gerçekleştirdikleri ve kendilerine yasal bir saç tasarım merkezi imajı oluşturdukları ortaya çıktı.
Düzenlenen operasyonla 5 milyon TL piyasa değerine sahip insan saçının piyasaya sürülmesi engellenirken, yakalanan H.G. ve E.H. isimli şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.