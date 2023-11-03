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Dilan Polat tutuklanacak mı?
Dilan Polat tutuklanacak mı?
Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin soruşturulması ile ilgili “Pazar günü, en geç ise pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur”... 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T15:28+0300
2023-11-03T15:28+0300
türkiye
engin polat
dilan polat
tutuklanma
kara para
feyza altun
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgusu sürerken çiftin akıbetine ilişkin Avukat Feyza Altun katıldığı canlı yayında açıklamada bulundu.Altun, Polat çiftinin soruşturulması ile ilgili “Yargı bağımsız olmalıdır. Bu insanlar serbest kalacaksa bile halkın gerçekten ikna edilmesi gerekir. Pazar günü, en geç ise pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur” dedi.Kanal D’de yayınlanan sabah programı Neler Oluyor Hayatta’nın bugünkü canlı yayın konuğu, Dilan Polat davasını ilk günden beri takip eden Avukat Feyza Altun’du. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programda, Avukat Feyza Altun gündeme bomba gibi düşecek birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.'İnsanlara ‘züğürtler, fakirler’ diye seslendi'Avukat Feyza Altun, MASAK tarafından pek çok fenomenin incelemeye alındığını açıkladı. Polat çifti ile ilgili olarak da “Bu paranın sadece güzellik merkezinden geldiğine hiçbir zaman inanmadım. O yüzden incelemeye başladım.” dedi. “3 yıl öncesine kadar bu insanlar Tiktok’ta aile boyu dans ediyordu. Bir anda milyonluk arabalar aldılar, mafyatik havalara büründüler. Çok garip bir hayat tarzları olduğu için insanların dikkatini çekti. Kafaya Euro’lar takmak, altınlar takmak bunlar çok garip şeyler.” dedi. “Dilan Polat, ‘Allah beni seviyor bana para verdi, sizi sevmiyor size para vermedi.’ dedi. ‘Züğürtler, fakirler’ dedi. ‘Para kazanmayı siz beceremiyorsunuz.’ dedi” diyerek Dilan Polat’ın insanları aşağıladığının altını çizdi.'Merdiven altı üretim yerlerinde en düşük maliyetle üretim yaptırıyor'Avukat Feyza Altun, “Kozmetik fabrikası açtığını söyledi. Fason üretim yaptıranların çoğu merdiven altı üretim yerlerinde en düşük maliyetle üretim yaptırıyor. Mesela ürünün üzerine 30 faktör koruma yazıyor ancak ucuz olsun diye 10 faktörlük korumalı ürün yaptırıyor. Leğenlerden şırınga ile çekiyorlar, tüplere dolduruyorlar. İnsanlara satıyorlar.” ifadelerini kullandı.Avukat Feyza Altun, kozmetik ve cihaz fabrikası olduğunu söyleyen Dilan Polat ve eşi için “250 bin TL vergi ödeyen bir insanın 13 milyon liralık arabaya binmesi normal değil.” dedi.'En geç Pazartesi günü tutuklanıp tutuklanmayacakları belli olur'Avukat Altun, “Yargı bağımsız olmalıdır. Bu insanlar serbest kalacaksa bile halkın gerçekten ikna edilmesi gerekir. Pazar günü, en geç ise Pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur” dedi.
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engin polat, dilan polat, tutuklanma, kara para, feyza altun
engin polat, dilan polat, tutuklanma, kara para, feyza altun

Dilan Polat tutuklanacak mı?

15:28 03.11.2023
© İHADilan Polat gözaltına alındı
Dilan Polat gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© İHA
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Avukat Feyza Altun, Polat çiftinin soruşturulması ile ilgili “Pazar günü, en geç ise pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur” dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgusu sürerken çiftin akıbetine ilişkin Avukat Feyza Altun katıldığı canlı yayında açıklamada bulundu.
Altun, Polat çiftinin soruşturulması ile ilgili “Yargı bağımsız olmalıdır. Bu insanlar serbest kalacaksa bile halkın gerçekten ikna edilmesi gerekir. Pazar günü, en geç ise pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur” dedi.
Kanal D’de yayınlanan sabah programı Neler Oluyor Hayatta’nın bugünkü canlı yayın konuğu, Dilan Polat davasını ilk günden beri takip eden Avukat Feyza Altun’du. Sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı programda, Avukat Feyza Altun gündeme bomba gibi düşecek birbirinden önemli açıklamalarda bulundu.

'İnsanlara ‘züğürtler, fakirler’ diye seslendi'

Avukat Feyza Altun, MASAK tarafından pek çok fenomenin incelemeye alındığını açıkladı. Polat çifti ile ilgili olarak da “Bu paranın sadece güzellik merkezinden geldiğine hiçbir zaman inanmadım. O yüzden incelemeye başladım.” dedi. “3 yıl öncesine kadar bu insanlar Tiktok’ta aile boyu dans ediyordu. Bir anda milyonluk arabalar aldılar, mafyatik havalara büründüler. Çok garip bir hayat tarzları olduğu için insanların dikkatini çekti. Kafaya Euro’lar takmak, altınlar takmak bunlar çok garip şeyler.” dedi.
Dilan Polat, ‘Allah beni seviyor bana para verdi, sizi sevmiyor size para vermedi.’ dedi. ‘Züğürtler, fakirler’ dedi. ‘Para kazanmayı siz beceremiyorsunuz.’ dedi” diyerek Dilan Polat’ın insanları aşağıladığının altını çizdi.

'Merdiven altı üretim yerlerinde en düşük maliyetle üretim yaptırıyor'

Avukat Feyza Altun, “Kozmetik fabrikası açtığını söyledi. Fason üretim yaptıranların çoğu merdiven altı üretim yerlerinde en düşük maliyetle üretim yaptırıyor. Mesela ürünün üzerine 30 faktör koruma yazıyor ancak ucuz olsun diye 10 faktörlük korumalı ürün yaptırıyor. Leğenlerden şırınga ile çekiyorlar, tüplere dolduruyorlar. İnsanlara satıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Avukat Feyza Altun, kozmetik ve cihaz fabrikası olduğunu söyleyen Dilan Polat ve eşi için “250 bin TL vergi ödeyen bir insanın 13 milyon liralık arabaya binmesi normal değil.” dedi.

'En geç Pazartesi günü tutuklanıp tutuklanmayacakları belli olur'

Avukat Altun, “Yargı bağımsız olmalıdır. Bu insanlar serbest kalacaksa bile halkın gerçekten ikna edilmesi gerekir. Pazar günü, en geç ise Pazartesi günü Polat çiftinin tutuklanıp tutuklanmayacağı belli olur” dedi.
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