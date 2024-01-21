https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-valisi-gul-lutfen-sokaklarda-gordugunuz-evsizleri-112ye-bildiriniz-1079886756.html

İstanbul Valisi Gül: Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz

İstanbul Valisi Gül: Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

davut gül

istanbul

istanbul valiliği

evsiz

evsizler

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İstanbul Valisi Davut Gül soğukta sokakta kalan evsizleri için İstanbullulara çağrıda bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı.

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davut gül, istanbul, istanbul valiliği, evsiz, evsizler