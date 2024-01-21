https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-valisi-gul-lutfen-sokaklarda-gordugunuz-evsizleri-112ye-bildiriniz-1079886756.html
İstanbul Valisi Gül: Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz
İstanbul Valisi Gül: Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T22:24+0300
2024-01-21T22:24+0300
2024-01-21T22:24+0300
türkiye
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istanbul
istanbul valiliği
evsiz
evsizler
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İstanbul Valisi Davut Gül soğukta sokakta kalan evsizleri için İstanbullulara çağrıda bulundu. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/istanbulda-vapur-seferlerine-hava-engeli-1078462063.html
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davut gül, istanbul, istanbul valiliği, evsiz, evsizler
davut gül, istanbul, istanbul valiliği, evsiz, evsizler
İstanbul Valisi Gül: Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da havanın soğuk olduğunu belirterek, vatandaşlardan sokakta gördükleri evsizleri 112'ye bildirmelerini istedi.
İstanbul Valisi Davut Gül soğukta sokakta kalan evsizleri için İstanbullulara çağrıda bulundu.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 5 derece. Bildiğiniz gibi, sokakta kalan kişileri Valiliğimizin koordinasyonunda uygun yerlere yerleştiriyoruz. Lütfen sokaklarda gördüğünüz evsizleri 112'ye bildiriniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ifadelerini kullandı.