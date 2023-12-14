https://sputniknews.com.tr/20231214/istanbulda-vapur-seferlerine-hava-engeli-1078462063.html
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T13:32+0300
2023-12-14T13:32+0300
2023-12-14T13:32+0300
türkiye
istanbul
hava
vapur
iptal
fırtına
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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/bozcaada-ve-gokceadada-yarinki-tum-feribot-seferleri-iptal-edildi-1078009386.html
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istanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal,vapur seferleri,istanbul vapur seferleri,vapur sefeleri iptal mi
istanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal,vapur seferleri,istanbul vapur seferleri,vapur sefeleri iptal mi
İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.
Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.