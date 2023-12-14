https://sputniknews.com.tr/20231214/istanbulda-vapur-seferlerine-hava-engeli-1078462063.html

İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli

İstanbul'da vapur seferlerine hava engeli

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edilirken bazı hatlarda da gecikmeler yaşanıyor. 14.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-14T13:32+0300

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türkiye

istanbul

hava

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Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları dolayısıyla bazı seferlerin gerçekleştirilemediği belirtildi.Açıklamada, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattı Moda İskelesi uğraması ile saat 13.10'daki Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy ve Beşiktaş-Adalar seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/bozcaada-ve-gokceadada-yarinki-tum-feribot-seferleri-iptal-edildi-1078009386.html

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istanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal,vapur seferleri,istanbul vapur seferleri,vapur sefeleri iptal mi