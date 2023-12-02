https://sputniknews.com.tr/20231202/bozcaada-ve-gokceadada-yarinki-tum-feribot-seferleri-iptal-edildi-1078009386.html
Bozcaada ve Gökçeada’da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada’da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T14:16+0300
2023-12-02T14:16+0300
2023-12-02T14:16+0300
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feribot
ege
bozcaada
çanakkale
sefer
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “03.12.2023 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 03.12.2023 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231202/tiktokun-lisansi-iptal-edilebilir-1078009000.html
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feribot, ege, bozcaada, çanakkale, sefer
Bozcaada ve Gökçeada’da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi
Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “03.12.2023 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 03.12.2023 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.