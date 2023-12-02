https://sputniknews.com.tr/20231202/bozcaada-ve-gokceadada-yarinki-tum-feribot-seferleri-iptal-edildi-1078009386.html

Bozcaada ve Gökçeada’da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada’da yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T14:16+0300

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türkiye

feribot

ege

bozcaada

çanakkale

sefer

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Gestaş tarafından yapılan açıklama da, “03.12.2023 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 03.12.2023 Pazar (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231202/tiktokun-lisansi-iptal-edilebilir-1078009000.html

türkiye

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bozcaada

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feribot, ege, bozcaada, çanakkale, sefer