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https://sputniknews.com.tr/20231202/tiktokun-lisansi-iptal-edilebilir-1078009000.html
TikTok'un lisansı iptal edilebilir
TikTok'un lisansı iptal edilebilir
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T13:47+0300
2023-12-02T13:47+0300
türkiye
hüseyin yayman
meclis dijital mecralar komisyonu
dijital mecralar komisyonu
tiktok
yasak
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Hatay’da İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada komisyonda TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.Yayman, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.Yayman: Torba yasa hazırlığındayızYayman konuyla ilgili devam edep bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, “Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.'Lisans iptaline kadar varacak yaptırımlar masada'Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.”
https://sputniknews.com.tr/20231114/tiktok-o-ulkede-de-yasaklandi--1077392618.html
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hüseyin yayman, meclis dijital mecralar komisyonu, dijital mecralar komisyonu, tiktok, yasak
hüseyin yayman, meclis dijital mecralar komisyonu, dijital mecralar komisyonu, tiktok, yasak

TikTok'un lisansı iptal edilebilir

13:47 02.12.2023
© SputnikTikTok
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2023
© Sputnik
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Yayman TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çok ciddi çalışma içerisinde olduklarını söyledi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Hatay’da İhlas Haber Ajansı’na yaptığı özel açıklamada komisyonda TikTok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahsetti.
Yayman, TikTok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde TikTok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.

Yayman: Torba yasa hazırlığındayız

Yayman konuyla ilgili devam edep bir torba yasa hazırlığı olduğuna vurgu yaparak, “Başta TikTok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. TikTok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

'Lisans iptaline kadar varacak yaptırımlar masada'

Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi: “Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.”
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2023
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TikTok o ülkede de yasaklandı
14 Kasım, 16:33
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