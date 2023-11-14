https://sputniknews.com.tr/20231114/tiktok-o-ulkede-de-yasaklandi--1077392618.html
TikTok o ülkede de yasaklandı
TikTok o ülkede de yasaklandı
Son dönemin popüler sosyal medya platformlarından TikTok'a bir yasak daha geldi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-14T16:33+0300
2023-11-14T16:33+0300
2023-11-14T16:33+0300
dünya
tiktok
avusturalya
hindistan
çin
çin halk cumhuriyeti
nepal
danimarka
hollanda
akıllı cihaz
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Nepal, TikTok’u yasaklayarak Çin’in sahip olduğu sosyal medya uygulamasının kullanılmasını engelleyen son ülke oldu. Devlet medyasında yer alan haberlerde yetkililer, uygulamadaki siber suç ve nefret söylemindeki artışın 'sosyal uyum' üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu yönündeki endişeleri gerekçe gösterdi. Nepal’in komşusu Hindistan, Çin ile bağlantılı uygulamalara yönelik kısıtlama dalgasının bir parçası olarak 2020 yılında TikTok’u yasaklamıştı. Daha önce Kanada, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler TikTok’a kısmı yasaklama getirmişti. Birçok ülke resmi kamu görevlilerinin akıllı cihazlarına TikTok yasağı getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230510/avusturya-tiktok-uygulamasinin-kamuya-ait-cep-telefonlarinda-kullanilmasini-yasakladi-1070920370.html
avusturalya
hindistan
çin
çin halk cumhuriyeti
nepal
danimarka
hollanda
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tiktok, avusturalya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, nepal, danimarka, hollanda, akıllı cihaz
tiktok, avusturalya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, nepal, danimarka, hollanda, akıllı cihaz
TikTok o ülkede de yasaklandı
Son dönemin popüler sosyal medya platformlarından TikTok'a bir yasak daha geldi.
Nepal, TikTok’u yasaklayarak Çin’in sahip olduğu sosyal medya uygulamasının kullanılmasını engelleyen son ülke oldu. Devlet medyasında yer alan haberlerde yetkililer, uygulamadaki siber suç ve nefret söylemindeki artışın 'sosyal uyum' üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu yönündeki endişeleri gerekçe gösterdi.
Nepal’in komşusu Hindistan, Çin ile bağlantılı uygulamalara yönelik kısıtlama dalgasının bir parçası olarak 2020 yılında TikTok’u yasaklamıştı.
Daha önce Kanada, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler TikTok’a kısmı yasaklama getirmişti. Birçok ülke resmi kamu görevlilerinin akıllı cihazlarına TikTok yasağı getirmişti.