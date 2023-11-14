https://sputniknews.com.tr/20231114/tiktok-o-ulkede-de-yasaklandi--1077392618.html

TikTok o ülkede de yasaklandı

TikTok o ülkede de yasaklandı

Son dönemin popüler sosyal medya platformlarından TikTok'a bir yasak daha geldi. 14.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-14T16:33+0300

2023-11-14T16:33+0300

2023-11-14T16:33+0300

dünya

tiktok

avusturalya

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

nepal

danimarka

hollanda

akıllı cihaz

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Nepal, TikTok’u yasaklayarak Çin’in sahip olduğu sosyal medya uygulamasının kullanılmasını engelleyen son ülke oldu. Devlet medyasında yer alan haberlerde yetkililer, uygulamadaki siber suç ve nefret söylemindeki artışın 'sosyal uyum' üzerinde olumsuz bir etkisi olduğu yönündeki endişeleri gerekçe gösterdi. Nepal’in komşusu Hindistan, Çin ile bağlantılı uygulamalara yönelik kısıtlama dalgasının bir parçası olarak 2020 yılında TikTok’u yasaklamıştı. Daha önce Kanada, Danimarka, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler TikTok’a kısmı yasaklama getirmişti. Birçok ülke resmi kamu görevlilerinin akıllı cihazlarına TikTok yasağı getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230510/avusturya-tiktok-uygulamasinin-kamuya-ait-cep-telefonlarinda-kullanilmasini-yasakladi-1070920370.html

avusturalya

hindistan

çin

çin halk cumhuriyeti

nepal

danimarka

hollanda

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tiktok, avusturalya, hindistan, çin, çin halk cumhuriyeti, nepal, danimarka, hollanda, akıllı cihaz