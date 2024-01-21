https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-bogazinda-arizalanan-yakit-tankeri-kurtarildi-1079884482.html
İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalanan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T20:26+0300
2024-01-21T20:26+0300
2024-01-21T20:26+0300
dünya
istanbul boğazı
istanbul boğazı
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079870076_0:74:808:529_1920x0_80_0_0_e0aa5f1c4ecb5c0e70f3c04363292f81.jpg
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti.Ekiplerin çalışmaları sonucu tankerdeki arıza giderilirken, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 20.00’de güney-kuzey yönlü olarak açıldı.Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalanmış ve Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-bogazi-cift-yonlu-trafige-kapatildi-1079869085.html
istanbul boğazı
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079870076_0:0:706:529_1920x0_80_0_0_2d5fcab6fb42950c2601cd1bf7faa6a3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul boğazı, istanbul boğazı, istanbul
istanbul boğazı, istanbul boğazı, istanbul
İstanbul Boğazı'nda arızalanan yakıt tankeri kurtarıldı
İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalanan Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İstanbul Boğazı, tankerdeki arızanın giderilmesi ile yeniden gemi trafiğine açıldı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarında demir atan gemiye müdahale etmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorkör, tankere müdahale etti.
Ekiplerin çalışmaları sonucu tankerdeki arıza giderilirken, geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği saat 20.00’de güney-kuzey yönlü olarak açıldı.
Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında arızalanmış ve Boğaz geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılmıştı.