https://sputniknews.com.tr/20240121/istanbul-bogazi-cift-yonlu-trafige-kapatildi-1079869085.html
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü... 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T12:42+0300
2024-01-21T12:42+0300
2024-01-21T13:20+0300
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği bir tankerin demir atması nedeniyle nedeniyle askıya alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240121/gestas-duyurdu-tum-seferler-iptal--1079866381.html
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son dakika, istanbul boğazı, liberya
son dakika, istanbul boğazı, liberya
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
12:42 21.01.2024 (güncellendi: 13:20 21.01.2024)
Peria isimli yakıt tankeri İstanbul Boğazı geçişi sırasında arızalandı. Boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Yakıt tankeri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşliğinde güvenli alana çekiliyor.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği bir tankerin demir atması nedeniyle nedeniyle askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya'dan İzmir'e seyir halindeki PERIA isimli tankerin İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde demir atması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı belirtildi.
Açıklamada, gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri ve tahlisiye botları ile müdahale edildiği aktarıldı.