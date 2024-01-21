https://sputniknews.com.tr/20240121/gestas-duyurdu-tum-seferler-iptal--1079866381.html

GESTAŞ duyurdu: Tüm seferler iptal

GESTAŞ duyurdu: Tüm seferler iptal

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T10:09+0300

2024-01-21T10:09+0300

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türkiye

gestaş a.ş.

feribot

iptal

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240121/meteoroloji-son-tahminleri-yayinladi-sicaklilar-8-ila-10-derece-dusuyor-1079865468.html

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feribot seferleri iptal, hangi feribot seferleri iptal, gestaş açıklama