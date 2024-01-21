https://sputniknews.com.tr/20240121/ingiltereden-netanyahunun-filistin-meselesinin-cozumune-iliskin-tutumuna-tepki-1079877384.html

İngiltere’den Netanyahu'nun Filistin meselesinin çözümüne ilişkin tutumuna tepki

İngiltere’den Netanyahu'nun Filistin meselesinin çözümüne ilişkin tutumuna tepki

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Filistin ile yaşanan krizin çözümünün bağımsız Filistin devletinin kurulması olamayacağına inanan İsrail Başbakanı... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:24+0300

2024-01-21T15:24+0300

2024-01-21T15:24+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

netanya

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

ingiltere

grant shapps

londra

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İngiliz yayın kuruluşu Sky News'e demeç veren Shapps, açıklamasında, “Netanyahu'nun çözümün iki devletli çözüm olacağına inanmadığını söylemesi üzücüydü” diyen Shapps, iki devletli bir çözümden farklı bir çözüme ulaşılabileceğini düşünmediklerini vurgulayarak, “Özellikle bu konuda (İsrail'in tutumuna) katılmıyoruz” ifadelerini kullandı.Netanyahu'nun pozisyonunun siyasi kariyeri boyunca değişmediğini kaydeden Shapps, İsrail'in kendini savunma hakkı başta olmak üzere diğer konularda Londra'nın Tel Aviv ile dayanışma içinde olduğunu da sözlerine ekledi.Netanyahu, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşıİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu bir kez da tekrar etti.Netanyahu, "Ürdün'ün batısındaki tüm bölgede İsrail'in tam güvenlik kontrolünden taviz vermeyeceğim ve bu bir Filistin devletine karşıdır" ifadelerini kullandı.İsrail'in eski Dışişleri Bakanı ve mevcut Enerji Bakanı Eli Cohen de X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajda, Filistin devletinin kurulmasının ülkesi için ‘tehdit’ oluşturacağını savunmuştu.BM dahil uluslararası toplum tarafından kabul edilen iki devletli çözüm önerilerini reddettiğini belirten Cohen, "Bu, Yahudilerin öldürülmesini teşvik edecek ve İran'ın şer eksenine destek verecektir. Filistin devletinin kurulması için elimizi uzatmayacağız" ifadesini kullanmıştı.Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar da X hesabından, "Filistin devletinin kurulmasına asla elimizi uzatmayacağız" mesajını paylaşmıştı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 8 Ocak'ta X hesabından yaptığı açıklamada, bağımsız Filistin devletinin kurulmasına bağlı olduklarını ifade etmişti.İsrail Başbakan Netanyahu, 18 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu belirtmişti.Netanyahu, bu tutumunu ABD yönetimine de bildirdiğini söylemişti.ABD'nin NBC News televizyonunda yayınlanan haberde, ABD yönetiminin Netanyahu sonrası döneme hazırlandığı iddia edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/abdden-netanyahuya-filistin-devleti-olmadan-israilin-guvenlik-meselesini-cozmek-mumkun-degil-1079823929.html

israil

netanya

gazze

gazze şeridi

ingiltere

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