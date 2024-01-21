https://sputniknews.com.tr/20240121/hava-kirliligi-can-aliyor-pakistanda-son-10-gunde-42-cocuk-zaturreden-oldu-1079881052.html
Hava kirliliği can alıyor: Pakistan'da son 10 günde 42 çocuk zatürreden öldü
Hava kirliliği can alıyor: Pakistan'da son 10 günde 42 çocuk zatürreden öldü
Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkisini arttıran sis nedeniyle son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T17:16+0300
2024-01-21T17:16+0300
2024-01-21T17:20+0300
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pakistan
hava kirliliği
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Pakistan'ın Pencap eyaletinde görülen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaleti etkisi atlına alan sis nedeniyle zatürre vakalarında artış görülüyor. Pencap eyaletinde son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.Pencap Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zatürre vakalarında ciddi artış gözlemlendiği ve yüzlerce çocuğun zatürre tedavisi gördüğü kaydedildi. Dün 668 zatürre vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada eyalet genelinde zatürre vakasının 7 bin 700’e yükseldiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/pakistanda-hava-kirliliginin-yuksek-oldugu-bolgelerde-maske-takma-zorunlulugu-getirildi-1077552831.html
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pakistan, hava kirliliği, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele
pakistan, hava kirliliği, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele
Hava kirliliği can alıyor: Pakistan'da son 10 günde 42 çocuk zatürreden öldü
17:16 21.01.2024 (güncellendi: 17:20 21.01.2024)
Pakistan'ın Pencap eyaletinde etkisini arttıran sis nedeniyle son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Pencap eyaletinde görülen yoğun sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Eyaleti etkisi atlına alan sis nedeniyle zatürre vakalarında artış görülüyor. Pencap eyaletinde son 10 günde 42 çocuk zatürre nedeniyle hayatını kaybetti.
Pencap Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, zatürre vakalarında ciddi artış gözlemlendiği ve yüzlerce çocuğun zatürre tedavisi gördüğü kaydedildi. Dün 668 zatürre vakasının tespit edildiği kaydedilen açıklamada eyalet genelinde zatürre vakasının 7 bin 700’e yükseldiği aktarıldı.