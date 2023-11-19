https://sputniknews.com.tr/20231119/pakistanda-hava-kirliliginin-yuksek-oldugu-bolgelerde-maske-takma-zorunlulugu-getirildi-1077552831.html
Yapay yağmur oluşturulacak: Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle maske zorunlu hale getiriliyor
Yapay yağmur oluşturulacak: Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle maske zorunlu hale getiriliyor
Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmak zorunlu hale getirildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T14:15+0300
2023-11-19T14:15+0300
2023-11-19T14:19+0300
dünya
pakistan
hava kirliliği
maske zorunluluğu
iklim
iklim değişikliği
sanayi
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Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı. Nakvi, Pencap eyaletinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Karara göre, Lahor, Nankana Sahib, Şekipura, Kasur, Gujranvala, Gujrat, Naroval, Hafızabad, Sialkot ve Mandi Bahauddin bölgelerinde 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar maske takmak zorunlu olacak.Yetkililer, dün Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıklamıştı. Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231113/pakistan-afgan-duzensiz-gocmenlerin-hizlica-gonderilmesi-icin-3-yeni-sinir-kapisi-acti-1077347960.html
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pakistan, hava kirliliği, maske zorunluluğu, iklim, iklim değişikliği, sanayi
pakistan, hava kirliliği, maske zorunluluğu, iklim, iklim değişikliği, sanayi
Yapay yağmur oluşturulacak: Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle maske zorunlu hale getiriliyor
14:15 19.11.2023 (güncellendi: 14:19 19.11.2023)
Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmak zorunlu hale getirildi.
Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı. Nakvi, Pencap eyaletinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.
Karara göre, Lahor, Nankana Sahib, Şekipura, Kasur, Gujranvala, Gujrat, Naroval, Hafızabad, Sialkot ve Mandi Bahauddin bölgelerinde 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar maske takmak zorunlu olacak.
Yetkililer, dün Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıklamıştı. Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.