https://sputniknews.com.tr/20231119/pakistanda-hava-kirliliginin-yuksek-oldugu-bolgelerde-maske-takma-zorunlulugu-getirildi-1077552831.html

Yapay yağmur oluşturulacak: Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle maske zorunlu hale getiriliyor

Yapay yağmur oluşturulacak: Pakistan'da hava kirliliği sebebiyle maske zorunlu hale getiriliyor

Pakistan'ın Pencap eyaletinde, hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmak zorunlu hale getirildi. 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T14:15+0300

2023-11-19T14:15+0300

2023-11-19T14:19+0300

dünya

pakistan

hava kirliliği

maske zorunluluğu

iklim

iklim değişikliği

sanayi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103935/43/1039354322_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_ecc56e97dd5f2fd92006bbe03afba9a6.jpg

Pencap geçici hükümet Başbakanı Muhsin Nakvi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, halk sağlığına öncelik vermenin ortak sorumlulukları olduğunu vurguladı. Nakvi, Pencap eyaletinde hava kirliliğinin yüksek olduğu bölgelerde 1 hafta süreyle maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Karara göre, Lahor, Nankana Sahib, Şekipura, Kasur, Gujranvala, Gujrat, Naroval, Hafızabad, Sialkot ve Mandi Bahauddin bölgelerinde 20 Kasım'dan 26 Kasım'a kadar maske takmak zorunlu olacak.Yetkililer, dün Lahor'da 28 ve 29 Kasım'da yapay yağmur oluşturulması için gerekli hazırlıkların başladığını açıklamıştı. Pencap'ta 8 Kasım'da, hava kirliliğinin yüksek seviyede olduğu bölgelerde 4 gün tatil ilan edilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231113/pakistan-afgan-duzensiz-gocmenlerin-hizlica-gonderilmesi-icin-3-yeni-sinir-kapisi-acti-1077347960.html

pakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pakistan, hava kirliliği, maske zorunluluğu, iklim, iklim değişikliği, sanayi