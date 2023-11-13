https://sputniknews.com.tr/20231113/pakistan-afgan-duzensiz-gocmenlerin-hizlica-gonderilmesi-icin-3-yeni-sinir-kapisi-acti-1077347960.html
Pakistan, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlıca gönderilmesi için 3 yeni sınır kapısı açtı
Pakistan, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlıca gönderilmesi için 3 yeni sınır kapısı açtı
Pakistan’da geçici hükümet, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlı şekilde gönderilmesi için Belucistan eyaletinin Afganistan hududunda 3 yeni sınır kapısı açtı. 13.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-13T17:20+0300
2023-11-13T17:20+0300
2023-11-13T17:20+0300
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Pakistan genelinde ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı süreci devam ediyor. Geçici hükümet, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlı şekilde gönderilmesi için Belucistan eyaletinin Afganistan hududunda 3 yeni sınır kapısı açtı.Yetkililer, Belucistan’daki Çaman Sınır Kapısı’nın düzensiz göçmenler sebebiyle dolduğunu belirterek, bu sebeple yeni sınır kapılarının açılması yönünde karar alındığını duyurdu.Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'ı terk etmeleri gerektiğini bildirmişti. Bugti, 2 Kasım itibarıyla ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231102/israil-cibaliyeye-3-kez-saldirdi-iki-multeci-kampi-bombalandi-onlarca-can-kaybi-var-1077003359.html
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pakistan, afganistan, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu, mülteci kampı, afgan, belucistan, sistan ve belucistan eyaleti
pakistan, afganistan, mülteci, mülteci krizi, mülteci sorunu, mülteci kampı, afgan, belucistan, sistan ve belucistan eyaleti
Pakistan, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlıca gönderilmesi için 3 yeni sınır kapısı açtı
Pakistan’da geçici hükümet, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlı şekilde gönderilmesi için Belucistan eyaletinin Afganistan hududunda 3 yeni sınır kapısı açtı.
Pakistan genelinde ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı süreci devam ediyor. Geçici hükümet, Afgan düzensiz göçmenlerin hızlı şekilde gönderilmesi için Belucistan eyaletinin Afganistan hududunda 3 yeni sınır kapısı açtı.
Yetkililer, Belucistan’daki Çaman Sınır Kapısı’nın düzensiz göçmenler sebebiyle dolduğunu belirterek, bu sebeple yeni sınır kapılarının açılması yönünde karar alındığını duyurdu.
Pakistanlı yetkililere göre, ülkede çoğu Afgan 1,7 milyondan fazla düzensiz göçmen bulunuyor.
İçişleri Bakanı Sarfaraz Ahmed Bugti, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin 1 Kasım'a kadar Pakistan'ı terk etmeleri gerektiğini bildirmişti. Bugti, 2 Kasım itibarıyla ülkeden ayrılmayan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edileceğini duyurmuştu.