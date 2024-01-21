Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı: Bakanların kimisi kurukafa kimisi ise maymun görüyor
15:10 21.01.2024 (güncellendi: 15:12 21.01.2024)
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan İbrahim Tektaş çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada Tektaş'a çok sayıda takipçi kazandıran fotoğrafa bakanlar ilk başta bir kurukafa, aslan ya da maymun görüyor. Ancak daha dikkatle bakıldığında görselin sadece suya yansıyan bir kaya parçası olduğu anlaşılıyor.
Bursa’nın İznik ilçesi Müşküle Köyü’nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı. Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor.
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
1/3
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
2/3
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDUBursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
3/3
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
1/3
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
2/3
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü
3/3
© İHA / İLKAY ALTAY - MEHMET BULDU
Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kıyısındaki Müşküle Kayası'nın suya yansıyan görüntüsü