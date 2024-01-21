https://sputniknews.com.tr/20240121/fotografini-cekip-sosyal-medyada-paylasti-bakanlarin-kimisi-kurukafa-kimisi-ise-maymun-goruyor-1079874627.html

Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı: Bakanların kimisi kurukafa kimisi ise maymun görüyor

Fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı: Bakanların kimisi kurukafa kimisi ise maymun görüyor

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan İbrahim Tektaş çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada Tektaş'a çok sayıda takipçi kazandıran fotoğrafa... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T15:10+0300

2024-01-21T15:10+0300

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yaşam

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Bursa’nın İznik ilçesi Müşküle Köyü’nde oturan İbrahim Tektaş, İznik Gölü kıyısında bulunan ve bölgede Sarı Kaya olarak da adlandırılan adaya benzeyen kayanın fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf, takipçilerin yorumlarıyla farklı anlamlar kazanarak hızla sosyal medyada yayıldı. Fotoğraf 90 derece sola çevrildiğinde ortasında büyük bir kurukafa onun içinde de yeleli aslan ve gözlük takmış bir maymun figürleri de ortaya çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240121/taksiye-odedigi-paralar-fazla-gelince-taksi-soforu-oldu-beni-yoran-karsi-cinsteki-meslektaslarim-1079873156.html

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