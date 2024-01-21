https://sputniknews.com.tr/20240121/djokovic-avustralya-acikta-ceyrek-finale-yukseldi-1079869883.html
Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T13:12+0300
2024-01-21T13:12+0300
2024-01-21T13:12+0300
spor
novak djokovic
avustralya açık
avustralya açık tenis turnuvası
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında 4. tur maçları başladı.Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino'yu 6-0, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, 7 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.Kadınlarda da Sabalenka ve Gauff çeyrek finaldeTek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20240121/alperen-sengun-37-sayi-ile-kariyer-rekorunu-kirdi-1079869129.html
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novak djokovic, avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası
novak djokovic, avustralya açık, avustralya açık tenis turnuvası
Djokovic, Avustralya Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, çeyrek finale çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 8. gün sabah seansında 4. tur maçları başladı.
Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp raket Djokovic, 20 numaralı Fransız tenisçi Adrian Mannarino'yu 6-0, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı.
Tek erkeklerde 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz, 7 numaralı seribaşı Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas'ı 3-1 yenerek çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi.
Kadınlarda da Sabalenka ve Gauff çeyrek finalde
Tek kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka, ABD'li rakibi Amanda Anisimova'yı 6-3, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
Kadınlarda 4 numaralı seribaşı ABD'li raket Coco Gauff ise Polonyalı tenisçi Magdalena Frech'i 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.