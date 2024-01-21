https://sputniknews.com.tr/20240121/disisleri-bakani-fidan-hamas-siyasi-buro-baskani-heniyye-ile-gorustu-1079865034.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T09:08+0300
2024-01-21T09:08+0300
2024-01-21T09:08+0300
israil- filistin çatışması
hakan fidan
ismail heniyye
hamas
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/filistin-kizilayi-gazze-seridinin-kuzeyinde-800-bin-filistinli-temel-ihtiyaclardan-yoksun-1079858616.html
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hakan fidan, ismail heniyye, hamas
hakan fidan, ismail heniyye, hamas
Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.