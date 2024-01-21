https://sputniknews.com.tr/20240121/cinde-konut-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1079871122.html
Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor
Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor
Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 21.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-21T14:01+0300
2024-01-21T14:01+0300
2024-01-21T14:01+0300
dünya
çin
konut
emlak konut
konut satışı
borsa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103139/10/1031391011_0:185:2981:1862_1920x0_80_0_0_c872a3b439d86456733dd6c745495011.jpg
Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Aralık 2023'te, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte hem yeni konut hem ikinci el konut fiyatları düştü.Yeni konut fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.Yeni konut fiyatlarındaki gerileme, Şubat 2015'ten bu yana en hızlı aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.Çin'de yıl boyunca yeni konut satışları yüzde 16,5, yeni konut yatırımları ise yüzde 20,9 azaldı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/husiler-rusya-ve-cin-gemileri-icin-kizildenizde-herhangi-bir-tehdit-bulunmuyor-1079814977.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103139/10/1031391011_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_93088e94cc8adb05a43fb1eabd959234.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, konut, emlak konut, konut satışı, borsa
çin, konut, emlak konut, konut satışı, borsa
Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor
Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor.
Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Aralık 2023'te, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte hem yeni konut hem ikinci el konut fiyatları düştü.
Yeni konut fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.
Yeni konut fiyatlarındaki gerileme, Şubat 2015'ten bu yana en hızlı aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.
Çin'de yıl boyunca yeni konut satışları yüzde 16,5, yeni konut yatırımları ise yüzde 20,9 azaldı.