https://sputniknews.com.tr/20240121/cinde-konut-fiyatlarinda-dusus-suruyor-1079871122.html

Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Çin'de konut fiyatlarında düşüş sürüyor

Çin'de gayrimenkul sektöründe süregelen borç problemleri ve yatırımlardaki azalışa paralel konut fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

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Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı konut fiyat endeksine göre, Aralık 2023'te, ülkedeki büyük ve orta ölçekli 70 kentte hem yeni konut hem ikinci el konut fiyatları düştü.Yeni konut fiyatları, önceki aya göre yüzde 0,4, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 0,8 düşüş kaydetti.Yeni konut fiyatlarındaki gerileme, Şubat 2015'ten bu yana en hızlı aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.Çin'de yıl boyunca yeni konut satışları yüzde 16,5, yeni konut yatırımları ise yüzde 20,9 azaldı.

https://sputniknews.com.tr/20240119/husiler-rusya-ve-cin-gemileri-icin-kizildenizde-herhangi-bir-tehdit-bulunmuyor-1079814977.html

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