https://sputniknews.com.tr/20240121/cinde-2023te-fosil-yakit-ve-elektrik-uretimi-artti-1079872596.html

Çin'de 2023'te fosil yakıt ve elektrik üretimi arttı

Çin'de 2023'te fosil yakıt ve elektrik üretimi arttı

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların yanında elektrik üretim ve tüketimi de artış gösterdi. 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T14:21+0300

2024-01-21T14:21+0300

2024-01-21T14:21+0300

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Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtların üretimi ve ithalatı, 2023'te yıllık bazda artış kaydetti.Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Ocak-Aralık 2023'te kömür üretimi bir önceki yıla göre yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 2, doğal gaz üretimi de yüzde 5,8 arttı.Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 61,8, ham petrol ithalatı yüzde 11 ve doğal gaz ithalatı yüzde 9,9 yükseldi.Çin, 2023'te 4,66 milyar ton kömür üretirken 470 milyon ton ithal etti.Ham petrol üretimi 208,91 milyon tona, ithalatı da 563,99 milyon tona çıktı.2023'te ülkede 229,7 milyar metreküp doğal gaz üretilirken 119,97 milyon ton petrol eşdeğeri doğal gaz ithal edildi.Elektrik tüketimi ve üretimi de artıştaUlusal İstatistik Bürosunun verilerine göre, elektrik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artışla 8,9 trilyon kilovatsaate ulaştı.Aralık ayında, 829 milyar kilovatsaat elektrik üretilirken güneş enerjisinden elektrik üretimi önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2, termik enerji yüzde 9,3, rüzgar enerjisi yüzde 7,4 ve hidroelektrik yüzde 2,5, arttı.Nükleer enerjiden elektrik üretimi de söz konusu dönemde yüzde 4,2 azaldı.Ulusal Enerji İdaresi verilerine göre, 2023'te ülke genelinde elektrik tüketimi, yıllık bazda yüzde 6,7 artışla 9,22 trilyon kilovatsaate ulaştı.Elektrik tüketimi, tarım, ormancılık ve madencilik gibi ham madde üreten birincil iş kollarında yüzde 11,5, imalat sektörünü içeren ikincil iş kollarında yüzde 6,5 ve hizmetler sektörünü kapsayan üçüncül iş kollarında yüzde 12,2 arttı.Hane halkı elektrik tüketimi ise yıllık yüzde 0,9 artışla 1,35 trilyon kilovatsaat oldu

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