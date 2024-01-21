https://sputniknews.com.tr/20240121/antalya-valiliginden-son-5-gunde-sahilde-bulunan-6-cesetle-ilgili-aciklama-1079882764.html

Antalya Valiliğinden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama

Antalya Valiliğinden sahilde bulunan cesetlerle ilgili açıklama

Antalya Valiliği, sahilde bulunan cesetlere ilişkin, "Kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir... 21.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-21T18:34+0300

2024-01-21T18:34+0300

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türkiye

antalya

ceset

ceset torbası

serik

suriye

suriyeli

ayakkabı

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Çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2 erkek, Serik'te de dün 1 kadın cesedi bulundu. Antalya'da son bir hafta içinde sahillerde bulunan ceset sayısı bugün bulunan erkek cesedi ile 6'ya ulaştı. 'Ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlendi'Valilikten yapılan açıklamada, konuyla ilgili olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi.Cesetlerden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğunun değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: Açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir'

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türkiye

antalya

serik

suriye

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antalya, ceset, ceset torbası, serik, suriye, suriyeli, ayakkabı