https://sputniknews.com.tr/20240108/yerlikaya-duyurdu-80-gocmen-kacakciligi-organizatoru-ile-2-bin-155-duzensiz-gocmen-yakalandi-1079415117.html
Yerlikaya duyurdu: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 27 ilde gerçekleştirilen... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
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2024-01-08T08:05+0300
2024-01-08T08:40+0300
türkiye
ali yerlikaya
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
düzensiz göç
operasyon
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ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, operasyon
ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, operasyon
Yerlikaya duyurdu: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
08:05 08.01.2024 (güncellendi: 08:40 08.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 80 organizatörün ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.