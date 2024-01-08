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Yerlikaya duyurdu: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 27 ilde gerçekleştirilen... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, operasyon
ali yerlikaya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, düzensiz göç, operasyon

Yerlikaya duyurdu: 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 2 bin 155 düzensiz göçmen yakalandı

08:05 08.01.2024 (güncellendi: 08:40 08.01.2024)
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılının ilk 4 gününde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 80 organizatörün ve 2 bin 155 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
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