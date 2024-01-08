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'Evinde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı' denilmişti, oğlu açıkladı: Melih Gökçek felç mi geçirdi?
'Evinde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı' denilmişti, oğlu açıkladı: Melih Gökçek felç mi geçirdi?
Sosyal medyada ortaya atılan iddia iddialara göre Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı söylentisi... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T07:07+0300
2024-01-08T07:07+0300
politika
osman gökçek
melih gökçek
hastane
hastaneye kaldırıldı
felç
ankara
ankara büyükşehir belediyesi
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.Melih Gökçek kimdir?İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrat.Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara’ya yerleşti.Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğüne getirilen Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü.Aile yaşamı1975 yılında, 20 Ekim 1954 doğumlu aslen Düzce Akçakocalı olan Nevin Gökçek ile evlendi. Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunu ve 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nevin Gökçek ile evliliğinden iki çocuğu oldu. 2013-2015 yılları arasında Ankaraspor'da profesyonel futbolculuk yapan, 4 Kasım 1976 doğumlu Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un başkanlığını yapmaktadır.12 Ekim 1983 Ankara doğumlu Osman Gökçek ise Beyaz TV'yi yönetmektedir. İlk ve orta okulu TED Ankara Koleji'nde okuyan Osman Gökçek lise öğrenimini Samanyolu Koleji’nde üniversiteyi ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde tamamlamıştır.
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'Evinde fenalaştı, hastaneye kaldırıldı' denilmişti, oğlu açıkladı: Melih Gökçek felç mi geçirdi?

07:07 08.01.2024
© AAMelih Gökçek
Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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Sosyal medyada ortaya atılan iddia iddialara göre Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı söylentisi yayılmıştı. Söz konusu iddiaların arından Osman Gökçek'ten açıklama geldi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Söz konusu iddiaların ardından Gökçek'in sağlık durumuyla ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi. Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek kimdir?

İbrahim Melih Gökçek, 20 Ekim 1948, Ankara, eski milletvekili ve bürokrat.

Aslen Şanlıurfa Halfetili olan Gökçek'in çocukluğu babasının mesleği dolayısıyla Gaziantep'te geçti. Aslen Şanlıurfa Halfetili olan babası avukat Ahmet Gökçek, Adalet Partisi Gaziantep il başkanı idi. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep'te tamamlayan Gökçek Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencilik hayatına başlayınca 1967 yılından itibaren Ankara’ya yerleşti.

Gazi Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitiren Gökçek gazeteciliğe yerel Gaziantep Haber Gazetesinde başladı. Parlamento muhabirliği yapan Gökçek, askerlik görevine başlamadan önce Çalışma Bakanlığında özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

Yedek subaylığını Kıbrıs Güzelyurt'ta yapan Gökçek, askerlik dönüşü ticaret hayatına atıldı. 1984 yılında Anavatan Partisi'nden Keçiören belediye başkanlığına aday oldu ve seçildi. 1989 yılından itibaren Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdürlüğüne getirilen Gökçek, bu görevini 1991 yılı başlarına kadar sürdürdü.

Aile yaşamı

1975 yılında, 20 Ekim 1954 doğumlu aslen Düzce Akçakocalı olan Nevin Gökçek ile evlendi. Gazi Üniversitesi matematik öğretmenliği mezunu ve 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Nevin Gökçek ile evliliğinden iki çocuğu oldu. 2013-2015 yılları arasında Ankaraspor'da profesyonel futbolculuk yapan, 4 Kasım 1976 doğumlu Ahmet Gökçek, Osmanlıspor'un başkanlığını yapmaktadır.12 Ekim 1983 Ankara doğumlu Osman Gökçek ise Beyaz TV'yi yönetmektedir. İlk ve orta okulu TED Ankara Koleji'nde okuyan Osman Gökçek lise öğrenimini Samanyolu Koleji’nde üniversiteyi ise Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü'nde tamamlamıştır.
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