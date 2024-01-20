https://sputniknews.com.tr/20240120/zelenskiyin-danismani-podolyak-cephedeki-durum-ukrayna-ordusu-icin-zor-1079857442.html

Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Cephedeki durum Ukrayna ordusu için zor

Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Cephedeki durum Ukrayna ordusu için zor

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, kışa rağmen çatışmaların yoğunluğunun düşmediğini, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için zor olduğunu... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T17:25+0300

2024-01-20T17:25+0300

2024-01-20T17:25+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

mihail podolyak

ukrayna

ukrayna ordusu

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Bild’e verdiği demeçte, özel askeri operasyon bölgesindeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için zor olduğunu, kışa rağmen çatışmaların yoğun olarak sürdüğünü söyledi.Podolyak, “Durum zor, çünkü iklim faktörlerinden bağımsız olarak çatışmaların yoğunluğu düşmüyor. Çatışmaların şiddeti yüksek” dedi.Podolyak, Batının Ukrayna'ya yeterli silah ve mali yardım sağlamadığı takdirde ‘çatışma bölgesinin’ daha da genişleyeceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-20-iha-ve-almanyada-uretilen-iris-t-imha-edildi-1079853683.html

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vladimir zelenskiy, mihail podolyak, ukrayna, ukrayna ordusu