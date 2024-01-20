https://sputniknews.com.tr/20240120/zelenskiyin-danismani-podolyak-cephedeki-durum-ukrayna-ordusu-icin-zor-1079857442.html
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Cephedeki durum Ukrayna ordusu için zor
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Cephedeki durum Ukrayna ordusu için zor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, kışa rağmen çatışmaların yoğunluğunun düşmediğini, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için zor olduğunu... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T17:25+0300
2024-01-20T17:25+0300
2024-01-20T17:25+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
mihail podolyak
ukrayna
ukrayna ordusu
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Bild’e verdiği demeçte, özel askeri operasyon bölgesindeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için zor olduğunu, kışa rağmen çatışmaların yoğun olarak sürdüğünü söyledi.Podolyak, “Durum zor, çünkü iklim faktörlerinden bağımsız olarak çatışmaların yoğunluğu düşmüyor. Çatışmaların şiddeti yüksek” dedi.Podolyak, Batının Ukrayna'ya yeterli silah ve mali yardım sağlamadığı takdirde ‘çatışma bölgesinin’ daha da genişleyeceğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-20-iha-ve-almanyada-uretilen-iris-t-imha-edildi-1079853683.html
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vladimir zelenskiy, mihail podolyak, ukrayna, ukrayna ordusu
vladimir zelenskiy, mihail podolyak, ukrayna, ukrayna ordusu
Zelenskiy’in danışmanı Podolyak: Cephedeki durum Ukrayna ordusu için zor
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Podolyak, kışa rağmen çatışmaların yoğunluğunun düşmediğini, cephedeki durumun Ukrayna ordusu için zor olduğunu belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Bild’e verdiği demeçte, özel askeri operasyon bölgesindeki durumun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için zor olduğunu, kışa rağmen çatışmaların yoğun olarak sürdüğünü söyledi.
Podolyak, “Durum zor, çünkü iklim faktörlerinden bağımsız olarak çatışmaların yoğunluğu düşmüyor. Çatışmaların şiddeti yüksek” dedi.
Podolyak, Batının Ukrayna'ya yeterli silah ve mali yardım sağlamadığı takdirde ‘çatışma bölgesinin’ daha da genişleyeceğini kaydetti.