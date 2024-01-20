https://sputniknews.com.tr/20240120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-20-iha-ve-almanyada-uretilen-iris-t-imha-edildi-1079853683.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 20 İHA ve Almanya'da üretilen IRIS-T imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 20 İHA ve Almanya'da üretilen IRIS-T imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava savunma sistemleri son 24 saat içinde 20 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T15:04+0300

2024-01-20T15:04+0300

2024-01-20T15:04+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya hava savunma kuvvetleri

zaporojye

herson

donetsk

iris-t

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 20 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Özel operasyonun başlangıcından bu yana toplam 567 Ukrayna askeri uçağı, 265 helikopter, 10 bin 914 insansız hava aracı, 450 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 705 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, bin 202 çoklu roketatar, 7 bin 795 sahra topçu silahı ve havan topu ile 17 bin 641 adet özel askeri araç imha edildi.'Ukrayna ordusu iki istikamette yaklaşık 430 askerini kaybetti'Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde yaklaşık 430 askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde Ukrayna birliklerinin kayıplarının yaklaşık 430 asker olduğunu açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kupyansk istikametindeki, Batı birlikleri grubu aktif harekâtlar ve topçu ateşiyle, Ukrayna ordusunun 30., 32. ve 60. mekanize, 57. motorize piyade tugayları ile 103. tugayaa bağlı saldırı gruplarının Harkov bölgesindeki bazı yerlerim bölgelerindeki on saldırısını püskürttü" cümlelerine yer verildi.Bakanlık, "Ukrayna ordunun kayıpları 150 asker ve iki araca kadar ulaştı" dedi.Bakanlık tarafından Krasnıy Liman istikametindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada "Merkez kuvvetler grubuna bağlı birlikleri, topçu birliklerinin desteğiyle, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Grigorovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde 63. Mekanize Tugay, 12. Ukrayna Özel Kuvvetler Tugayı ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugayı'na bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü" cümleleri kaydedildi.Bakanlık bu istikamette Ukrayna ordusunun kayıplarını 280 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 7 araç ve 1 Gvozdika olarak açıkladı.Zaporojye istikametindeki Ukrayna ordusu kayıplarıRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Zaporojye istikametindeki üç Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatını bertaraf ettiğini, Kiev'in kayıplarının 30 askere civarında olduğunu söyledi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Zaporojye istikametinde, hava ve topçu birimleri tarafından desteklenen Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunda yer alan 65., 117. mekanize, 82. hava indirme saldırı tugaylarının güçlerini ve teçihzatlarını yenilgiye uğrattı" denildi.Ukrayna ordusunun 30 kadar ölü ve yaralı asker, 2 zırhlı savaş aracı ve bir D-30 silahı kaybettiği kaydedildi.'Ukrayna ordusu Donetsk istikametinde 320 kadar askerini kaybetti'Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk istikametinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun dört saldırısını püskürttüğünü, düşmanın toplam kaybının 320 asker olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Donetsk istikametinde, topçu ateşiyle desteklenen Güney Grup birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Shumy ve Belogorovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun 24. mekanize ve 81. hava mobil tugaylarına bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü" denildi.Bakanlık açıklamasında topçu saldırıları ile Donetsk'in Kleşeyevka, Kurdyumovka ve Çasov bölgelerinde Ukrayna ordusunun 22., 28. ve 93. mekanize tugaylarının vurulduğu belirtildi.Savunma Bakanlığı bu saldırılardan, Ukrayna ordusunun 320 kadar askerini, 6 kamyonetini, 1 Msta-B obüsünü ve bir D-20 topunu kaybettiğini duyuruldu.Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun kayıplarıRusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusun iki saldırısını püskürttüğünü, düşmanın kayıplarının 95 askere ulaştığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Donetsk istikametinde, Vostok kuvvetler grubu birlikleri topçu sistemleriyle işbirliği içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki 127. Thero Savunma Tugayı'nın saldırı gruplarının iki saldırısını püskürttü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Konstantinovka mevkii yakınlarında Ukrayna ordunun 79. Hava İndirme Saldırı Tugayı'nın insan kaynağına hasar verdi" denildi.Bakanlığın açıklamasında Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarnını 95 asker, 3 araç ve 2 Akatsiya topçusu olduğu belirtildi. 'Ukrayna silahlı kuvvetleri Herson istikametinde 35 kadar askerini kaybetti'Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde 35 kadar asker ve 1 ABD yapımı M109 Paladin kundağı motorlu topçu birimini kaybettiğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek olarak, Rus ordusunun Almanya'da üretilen bir IRIS-T radar istasyonunu vurduğunu duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20240119/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-274-iha-dusuruldu-1079834285.html

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