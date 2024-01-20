Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 20 İHA ve Almanya'da üretilen IRIS-T imha edildi

Türkiye
Türk astronot Gezeravcı'nın içinde bulunduğu uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaşın ilerlemesi siyaset yapmaya engel mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'AK Parti deprem bölgesinde mevcut adayları göstermedi'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Grammy ödüllü opera sanatçısı Bülent Bezdüz'ün hikayesi
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
EKSEN
‘Batı Kiev’in asker havuzunu doldurmak amacıyla paralı askerler için düğmeye basmış olabilir’
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Fransa’nın gizli görevlendirmesi ortaya çıktı
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Clinton kazansaydı nükleer savaş çıkardı
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Fransız analist Lattre: Benim ülkemde hala yaşayan neo-Nazi hareketi var
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Biden şaşırtmıyor: ‘Fotoğraf çekildik’ dediği kadın farklı eyalette çıktı
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
07:13
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
07:47
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
08:15
2 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
08:28
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
08:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden şaşırtmıyor: ‘Fotoğraf çekildik’ dediği kadın farklı eyalette çıktı
08:52
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
09:22
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Clinton kazansaydı nükleer savaş çıkardı
09:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
09:49
1 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
10:22
3 dk
SESLİ HABER
Fransız analist Lattre: Benim ülkemde hala yaşayan neo-Nazi hareketi var
10:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
11:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
12:19
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
16:20
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
16:30
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
16:41
1 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
16:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti McGovern: ABD'nin bunu yapmasında çok korkuyorum
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
17:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Japon firmalar çekildi, Suzuki üretimi durdurdu: Kızıldeniz krizi
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
20:09
3 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor
20:40
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240120/rusya-savunma-bakanligi-ukraynaya-ait-20-iha-ve-almanyada-uretilen-iris-t-imha-edildi-1079853683.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 20 İHA ve Almanya'da üretilen IRIS-T imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 20 İHA ve Almanya'da üretilen IRIS-T imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava savunma sistemleri son 24 saat içinde 20 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T15:04+0300
2024-01-20T15:04+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya hava savunma kuvvetleri
zaporojye
herson
donetsk
iris-t
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_042ddfcf6f6f7d6b1393b4d8c5355572.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 20 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Özel operasyonun başlangıcından bu yana toplam 567 Ukrayna askeri uçağı, 265 helikopter, 10 bin 914 insansız hava aracı, 450 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 705 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, bin 202 çoklu roketatar, 7 bin 795 sahra topçu silahı ve havan topu ile 17 bin 641 adet özel askeri araç imha edildi.'Ukrayna ordusu iki istikamette yaklaşık 430 askerini kaybetti'Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde yaklaşık 430 askerini kaybettiRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde Ukrayna birliklerinin kayıplarının yaklaşık 430 asker olduğunu açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kupyansk istikametindeki, Batı birlikleri grubu aktif harekâtlar ve topçu ateşiyle, Ukrayna ordusunun 30., 32. ve 60. mekanize, 57. motorize piyade tugayları ile 103. tugayaa bağlı saldırı gruplarının Harkov bölgesindeki bazı yerlerim bölgelerindeki on saldırısını püskürttü" cümlelerine yer verildi.Bakanlık, "Ukrayna ordunun kayıpları 150 asker ve iki araca kadar ulaştı" dedi.Bakanlık tarafından Krasnıy Liman istikametindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada "Merkez kuvvetler grubuna bağlı birlikleri, topçu birliklerinin desteğiyle, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Grigorovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde 63. Mekanize Tugay, 12. Ukrayna Özel Kuvvetler Tugayı ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugayı'na bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü" cümleleri kaydedildi.Bakanlık bu istikamette Ukrayna ordusunun kayıplarını 280 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 7 araç ve 1 Gvozdika olarak açıkladı.Zaporojye istikametindeki Ukrayna ordusu kayıplarıRusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Zaporojye istikametindeki üç Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatını bertaraf ettiğini, Kiev'in kayıplarının 30 askere civarında olduğunu söyledi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Zaporojye istikametinde, hava ve topçu birimleri tarafından desteklenen Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunda yer alan 65., 117. mekanize, 82. hava indirme saldırı tugaylarının güçlerini ve teçihzatlarını yenilgiye uğrattı" denildi.Ukrayna ordusunun 30 kadar ölü ve yaralı asker, 2 zırhlı savaş aracı ve bir D-30 silahı kaybettiği kaydedildi.'Ukrayna ordusu Donetsk istikametinde 320 kadar askerini kaybetti'Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk istikametinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun dört saldırısını püskürttüğünü, düşmanın toplam kaybının 320 asker olduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Donetsk istikametinde, topçu ateşiyle desteklenen Güney Grup birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Shumy ve Belogorovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun 24. mekanize ve 81. hava mobil tugaylarına bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü" denildi.Bakanlık açıklamasında topçu saldırıları ile Donetsk'in Kleşeyevka, Kurdyumovka ve Çasov bölgelerinde Ukrayna ordusunun 22., 28. ve 93. mekanize tugaylarının vurulduğu belirtildi.Savunma Bakanlığı bu saldırılardan, Ukrayna ordusunun 320 kadar askerini, 6 kamyonetini, 1 Msta-B obüsünü ve bir D-20 topunu kaybettiğini duyuruldu.Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun kayıplarıRusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusun iki saldırısını püskürttüğünü, düşmanın kayıplarının 95 askere ulaştığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Donetsk istikametinde, Vostok kuvvetler grubu birlikleri topçu sistemleriyle işbirliği içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki 127. Thero Savunma Tugayı'nın saldırı gruplarının iki saldırısını püskürttü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Konstantinovka mevkii yakınlarında Ukrayna ordunun 79. Hava İndirme Saldırı Tugayı'nın insan kaynağına hasar verdi" denildi.Bakanlığın açıklamasında Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarnını 95 asker, 3 araç ve 2 Akatsiya topçusu olduğu belirtildi. 'Ukrayna silahlı kuvvetleri Herson istikametinde 35 kadar askerini kaybetti'Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde 35 kadar asker ve 1 ABD yapımı M109 Paladin kundağı motorlu topçu birimini kaybettiğini bildirdi.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek olarak, Rus ordusunun Almanya'da üretilen bir IRIS-T radar istasyonunu vurduğunu duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240119/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-274-iha-dusuruldu-1079834285.html
zaporojye
herson
donetsk
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/04/1077076508_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_2d49a2d1f876dc4ebb9926d75e5c3e82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna ordusu kayıpları
ukrayna ordusu kayıpları

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait 20 İHA ve Almanya'da üretilen IRIS-T imha edildi

15:04 20.01.2024
© Sputnik / Алексей МайшевRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
© Sputnik / Алексей Майшев
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava savunma sistemleri son 24 saat içinde 20 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğü ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Basın Servisi yaptığı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde 20 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Hava savunma araçları Lugansk Halk Cumhuriyeti, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve, Herson yerleşim bölgelerinde 20 Ukrayna insansız hava aracını ve 1 HIMARS roketini düşürdü.
Özel operasyonun başlangıcından bu yana toplam 567 Ukrayna askeri uçağı, 265 helikopter, 10 bin 914 insansız hava aracı, 450 uçaksavar füze sistemi, 14 bin 705 tank ve diğer zırhlı savaş aracı, bin 202 çoklu roketatar, 7 bin 795 sahra topçu silahı ve havan topu ile 17 bin 641 adet özel askeri araç imha edildi.

'Ukrayna ordusu iki istikamette yaklaşık 430 askerini kaybetti'

Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde yaklaşık 430 askerini kaybetti
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde Ukrayna birliklerinin kayıplarının yaklaşık 430 asker olduğunu açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Kupyansk istikametindeki, Batı birlikleri grubu aktif harekâtlar ve topçu ateşiyle, Ukrayna ordusunun 30., 32. ve 60. mekanize, 57. motorize piyade tugayları ile 103. tugayaa bağlı saldırı gruplarının Harkov bölgesindeki bazı yerlerim bölgelerindeki on saldırısını püskürttü" cümlelerine yer verildi.
Bakanlık, "Ukrayna ordunun kayıpları 150 asker ve iki araca kadar ulaştı" dedi.
Bakanlık tarafından Krasnıy Liman istikametindeki operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada "Merkez kuvvetler grubuna bağlı birlikleri, topçu birliklerinin desteğiyle, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Grigorovka ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ndeki Çervonaya Dibrova yerleşim bölgelerinde 63. Mekanize Tugay, 12. Ukrayna Özel Kuvvetler Tugayı ve Ukrayna Ulusal Muhafızları 5. Tugayı'na bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü" cümleleri kaydedildi.
Bakanlık bu istikamette Ukrayna ordusunun kayıplarını 280 asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 7 araç ve 1 Gvozdika olarak açıkladı.

Zaporojye istikametindeki Ukrayna ordusu kayıpları

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rus askerlerinin Zaporojye istikametindeki üç Ukrayna tugayının insan gücü ve teçhizatını bertaraf ettiğini, Kiev'in kayıplarının 30 askere civarında olduğunu söyledi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Zaporojye istikametinde, hava ve topçu birimleri tarafından desteklenen Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunda yer alan 65., 117. mekanize, 82. hava indirme saldırı tugaylarının güçlerini ve teçihzatlarını yenilgiye uğrattı" denildi.
Ukrayna ordusunun 30 kadar ölü ve yaralı asker, 2 zırhlı savaş aracı ve bir D-30 silahı kaybettiği kaydedildi.

'Ukrayna ordusu Donetsk istikametinde 320 kadar askerini kaybetti'

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk istikametinde Rus birliklerinin Ukrayna ordusunun dört saldırısını püskürttüğünü, düşmanın toplam kaybının 320 asker olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Donetsk istikametinde, topçu ateşiyle desteklenen Güney Grup birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Shumy ve Belogorovka yerleşim bölgelerinde Ukrayna ordusunun 24. mekanize ve 81. hava mobil tugaylarına bağlı saldırı gruplarının dört saldırısını püskürttü" denildi.
Bakanlık açıklamasında topçu saldırıları ile Donetsk'in Kleşeyevka, Kurdyumovka ve Çasov bölgelerinde Ukrayna ordusunun 22., 28. ve 93. mekanize tugaylarının vurulduğu belirtildi.
Savunma Bakanlığı bu saldırılardan, Ukrayna ordusunun 320 kadar askerini, 6 kamyonetini, 1 Msta-B obüsünü ve bir D-20 topunu kaybettiğini duyuruldu.

Güney Donetsk istikametinde Ukrayna ordusunun kayıpları

Rusya Savunma Bakanlığı, Güney Donetsk istikametindeki Rus birliklerinin Ukrayna ordusun iki saldırısını püskürttüğünü, düşmanın kayıplarının 95 askere ulaştığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Güney Donetsk istikametinde, Vostok kuvvetler grubu birlikleri topçu sistemleriyle işbirliği içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki 127. Thero Savunma Tugayı'nın saldırı gruplarının iki saldırısını püskürttü ve ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Konstantinovka mevkii yakınlarında Ukrayna ordunun 79. Hava İndirme Saldırı Tugayı'nın insan kaynağına hasar verdi" denildi.
Bakanlığın açıklamasında Ukrayna ordusunun bu istikametteki kayıplarnını 95 asker, 3 araç ve 2 Akatsiya topçusu olduğu belirtildi.

'Ukrayna silahlı kuvvetleri Herson istikametinde 35 kadar askerini kaybetti'

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna birliklerinin Herson yönünde 35 kadar asker ve 1 ABD yapımı M109 Paladin kundağı motorlu topçu birimini kaybettiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:
Rus birliklerinin koordineli eylemleri ve topçu ateşi sonucunda Herson yönünde düşmanın kayıpları 35 asker, 2 araç ve 1ABD yapımı M109 Paladin kundağı motorlu topçu birimi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ek olarak, Rus ordusunun Almanya'da üretilen bir IRIS-T radar istasyonunu vurduğunu duyurdu.
İHA - Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait 274 İHA düşürüldü
Dün, 19:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала