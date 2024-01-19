Rus Silahlı Kuvvetleri, son bir hafta içinde savunma sanayii işletmeleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hedeflerine yüksek hassasiyetli silahlarla 17 grup saldırısı gerçekleştirdi. Rus Silahlı Kuvvetleri, son bir hafta içinde savunma sanayii işletmeleri ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hedeflerine yüksek hassasiyetli silahlarla 17 grup saldırısı gerçekleştirdi.

Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarının kullanıldığı saldırılarda belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu. Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarının kullanıldığı saldırılarda belirlenen tüm hedefler başarıyla vuruldu.

Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin 15 saldırısını püskürterek, Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerinin 15 saldırısını püskürterek,

22., 28. ve 93. Mekanize Tugayı, 5. ve 92. Hava Saldırı Tugaylarının yanı sıra 112. Bölgesel Savunma Tugayı birimlerine ağır darbeler vurdu. Ukraynalı 1880’den fazla asker, 17 tank, 27 zırhlı muharebe aracı, 2 adet Strela-10 uçaksavar füze sistemi rampası, 86 otomobil ve 28 topçu sistemi imha edildi. 22., 28. ve 93. Mekanize Tugayı, 5. ve 92. Hava Saldırı Tugaylarının yanı sıra 112. Bölgesel Savunma Tugayı birimlerine ağır darbeler vurdu. Ukraynalı 1880’den fazla asker, 17 tank, 27 zırhlı muharebe aracı, 2 adet Strela-10 uçaksavar füze sistemi rampası, 86 otomobil ve 28 topçu sistemi imha edildi.

Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri belirli bölgelerde ön cephedeki pozisyonunu güçlendirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 32. ve 115. Mekanize, 57. Motorlu Piyade, 25. Hava İndirme, 95. Hava Saldırı ve 103. Bölgesel Savunma Tugayının saldırı gruplarının 25 saldırısı püskürttü. Ukrayna ordusunun kayıpları 560’tan fazla asker, 10 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 26 otomobil, 8 sahra topçu sistemi ve 2 mühimmat deposu olarak gerçekleşti. Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birlikleri belirli bölgelerde ön cephedeki pozisyonunu güçlendirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 32. ve 115. Mekanize, 57. Motorlu Piyade, 25. Hava İndirme, 95. Hava Saldırı ve 103. Bölgesel Savunma Tugayının saldırı gruplarının 25 saldırısı püskürttü. Ukrayna ordusunun kayıpları 560’tan fazla asker, 10 tank, 8 zırhlı muharebe aracı, 26 otomobil, 8 sahra topçu sistemi ve 2 mühimmat deposu olarak gerçekleşti.

Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna birliklerinin 17 saldırısını püskürterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. ve 66. Mekanize Tugayları, 125. Bölgesel Savunma Tugayı ve Ulusal Muhafızlar 5. Tugayının farklı bölgelerde biriken insan gücünü vurdu. Ukraynalı 1520'ye yakın asker, 1 tank, 21 zırhlı muharebe aracı, 34 otomobil ve 8 topçu sistemi yok edildi. Krasnıy Liman yönünde, Merkez Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna birliklerinin 17 saldırısını püskürterek, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 24. ve 66. Mekanize Tugayları, 125. Bölgesel Savunma Tugayı ve Ulusal Muhafızlar 5. Tugayının farklı bölgelerde biriken insan gücünü vurdu. Ukraynalı 1520'ye yakın asker, 1 tank, 21 zırhlı muharebe aracı, 34 otomobil ve 8 topçu sistemi yok edildi.

Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. ve 118. Mekanize, 128. Dağ Saldırı ve Ulusal Muhafızlar 15. Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin bu yöndeki kayıpları 395’e yakın asker, 1 tank, 9 zırhlı muharebe aracı, 16 otomobil ve 10 topçu sistemi oldu. Zaporojye yönünde, Rus ordu grubu birlikleri Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 65. ve 118. Mekanize, 128. Dağ Saldırı ve Ulusal Muhafızlar 15. Tugayının insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna birliklerinin bu yöndeki kayıpları 395’e yakın asker, 1 tank, 9 zırhlı muharebe aracı, 16 otomobil ve 10 topçu sistemi oldu.

Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının saldırılarını püskürterek, insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 965 asker etkisiz hale getirilirken, 2 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 1 Strela-10 uçaksavar füze sistemi rampası, 24 otomobil ve 15 topçu sistemi imha edildi. Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri hava ve topçu birimlerinin desteğiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 79. Hava Saldırı Tugayının saldırılarını püskürterek, insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 965 asker etkisiz hale getirilirken, 2 tank, 6 zırhlı muharebe aracı, 1 Strela-10 uçaksavar füze sistemi rampası, 24 otomobil ve 15 topçu sistemi imha edildi.

Herson yönünde, Rus birliklerinin önleyici eylemleri ve yoğun ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 35. ve 38. Deniz Piyade Tugaylarının yanı sıra 121. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 325 asker, 3 tank, 29 otomobil ve 25 topçu sistemi yok edildi. Herson yönünde, Rus birliklerinin önleyici eylemleri ve yoğun ateşiyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 35. ve 38. Deniz Piyade Tugaylarının yanı sıra 121. Bölgesel Savunma Tugayının insan gücü ve teçhizatı vuruldu. Ukraynalı 325 asker, 3 tank, 29 otomobil ve 25 topçu sistemi yok edildi.

Hafta boyunca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından 6 Toçka-U taktik füzesi, 1 JDAM güdümlü bomba, 11 Vilha çoklu roketatar sistemi mermisi, HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 62 füzenin yanı sıra 274 insansız hava aracı düşürüldü. Hafta boyunca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri tarafından 6 Toçka-U taktik füzesi, 1 JDAM güdümlü bomba, 11 Vilha çoklu roketatar sistemi mermisi, HIMARS ve Uragan çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan 62 füzenin yanı sıra 274 insansız hava aracı düşürüldü.

Ayrıca, Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı asker öldürülürken, 14'ü Güney Donetsk yönünde olmak üzere toplam 21 Ukraynalı asker teslim oldu. Ayrıca, Harkov’da çoğu Fransız 60’tan fazla paralı asker öldürülürken, 14'ü Güney Donetsk yönünde olmak üzere toplam 21 Ukraynalı asker teslim oldu.