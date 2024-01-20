https://sputniknews.com.tr/20240120/yolda-kalan-araci-ayaklariyla-iterek-kurtardilar--1079843205.html

Yolda kalan aracı ayaklarıyla iterek kurtardılar

Yolda kalan aracı ayaklarıyla iterek kurtardılar

Yolda kalan gençler, Tofaş'ın kuş serisini başka bir kuş serisi otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T09:54+0300

2024-01-20T09:54+0300

2024-01-20T09:54+0300

türkiye

araba

araba kazası

genç

tofaş

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bozulunca yardımına yine aynı marka araçla gelen arkadaşı yetişti.Kaputun üstüne çıkan gençler bozulan Şahin model otomobili ayaklarıyla iterken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20240120/yerlikaya-duyurdu-kalkan-8-operasyonu-ile-bircok-insan-kacakcisi-yakalandi---1079841826.html

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araba, araba kazası, genç, tofaş