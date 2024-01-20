https://sputniknews.com.tr/20240120/yolda-kalan-araci-ayaklariyla-iterek-kurtardilar--1079843205.html
Yolda kalan aracı ayaklarıyla iterek kurtardılar
Yolda kalan aracı ayaklarıyla iterek kurtardılar
Yolda kalan gençler, Tofaş'ın kuş serisini başka bir kuş serisi otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T09:54+0300
2024-01-20T09:54+0300
2024-01-20T09:54+0300
türkiye
araba
araba kazası
genç
tofaş
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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bozulunca yardımına yine aynı marka araçla gelen arkadaşı yetişti.Kaputun üstüne çıkan gençler bozulan Şahin model otomobili ayaklarıyla iterken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/yerlikaya-duyurdu-kalkan-8-operasyonu-ile-bircok-insan-kacakcisi-yakalandi---1079841826.html
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araba, araba kazası, genç, tofaş
araba, araba kazası, genç, tofaş
Yolda kalan aracı ayaklarıyla iterek kurtardılar
Yolda kalan gençler, Tofaş'ın kuş serisini başka bir kuş serisi otomobilin kaputuna oturup ayaklarıyla iterek kurtardılar.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil bozulunca yardımına yine aynı marka araçla gelen arkadaşı yetişti.
Kaputun üstüne çıkan gençler bozulan Şahin model otomobili ayaklarıyla iterken o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.