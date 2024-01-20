https://sputniknews.com.tr/20240120/ukrayna-savunma-bakanligi-abd-ilk-kez-kieve-gonderdigi-silahlari-denetledi-1079861660.html
Ukrayna Savunma Bakanlığı: ABD ilk kez Kiev'e gönderdiği silahları denetledi
Ukrayna Savunma Bakanlığı: ABD ilk kez Kiev'e gönderdiği silahları denetledi
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD’nin ilk kez Kiev'e tedarik ettiği silahları denetlediğini açıkladı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T21:00+0300
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Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada ABD temsilcilerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileriyle birlikte ilk kez Amerikan tarafının Kiev'e tedarik ettiği silahların denetimini gerçekleştirdiği belirtildi.Açıklamada, “Ukrayna ve ABD temsilcileri, Amerikalı ortaklar tarafından sağlanan silahların ilk ortak denetimini gerçekleştirdi” denildi.Denetimin, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın iç denetim servisi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile ABD Büyükelçiliği'nin savunma işbirliği dairesi temsilcileri tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, silahların seri numaraları, teknik durumları ve depolama koşullarının kontrol edildiği kaydedildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda üzerinde ‘patlayıcı’ etiketli kutular, sırt çantaları ve üç optik nişangah görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ukrayna-hedef-olabilecekleri-endisesiyle-f-16lari-kendi-topraklarinda-bulundurmaktan-cekiniyor-1079860917.html
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Ukrayna Savunma Bakanlığı: ABD ilk kez Kiev'e gönderdiği silahları denetledi
21:00 20.01.2024 (güncellendi: 21:03 20.01.2024)
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD’nin ilk kez Kiev'e tedarik ettiği silahları denetlediğini açıkladı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın Telegram kanalından yapılan açıklamada ABD temsilcilerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilileriyle birlikte ilk kez Amerikan tarafının Kiev'e tedarik ettiği silahların denetimini gerçekleştirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Ukrayna ve ABD temsilcileri, Amerikalı ortaklar tarafından sağlanan silahların ilk ortak denetimini gerçekleştirdi” denildi.
Denetimin, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın iç denetim servisi ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri temsilcileri ile ABD Büyükelçiliği'nin savunma işbirliği dairesi temsilcileri tarafından gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, silahların seri numaraları, teknik durumları ve depolama koşullarının kontrol edildiği kaydedildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan fotoğraflarda üzerinde ‘patlayıcı’ etiketli kutular, sırt çantaları ve üç optik nişangah görülüyor.