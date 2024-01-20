https://sputniknews.com.tr/20240120/turkiyenin-ilk-astronotu-gezeravciyi-tasiyan-uzay-araci-erken-kenetlenecek-saatler-kaldi-1079843692.html
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, erken kenetlenecek: Saatler kaldı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, erken kenetlenecek: Saatler kaldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır olduğunu belirtti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T10:06+0300
2024-01-20T10:06+0300
2024-01-20T10:06+0300
dünya
alper gezeravcı
uzay
uzay aracı
space x
savunma sanayii başkanlığı
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Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20240120/aya-inis-yapan-besinci-ulke-oldu-uzay-araci-slim-aya-indi-1079843482.html
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alper gezeravcı, uzay, uzay aracı, space x, savunma sanayii başkanlığı
alper gezeravcı, uzay, uzay aracı, space x, savunma sanayii başkanlığı
Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, erken kenetlenecek: Saatler kaldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk milletinin gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır olduğunu belirtti.
Kacır, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili gelişmeleri paylaştı.
Kacır, "Bugün öğle vakti saat 12.27'de ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'yı da taşıyan uzay aracının Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu tarihi anın, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanacağına işaret eden Kacır, herkesin bu anları "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebileceğini kaydetti.
Kacır, "Milletimiz, gökyüzünün ötesindeki heyecanı yaşamaya, bu tarihi misyonda 'kenetlenmeye' hazır" değerlendirmesinde bulundu.