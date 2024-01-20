https://sputniknews.com.tr/20240120/aya-inis-yapan-besinci-ulke-oldu-uzay-araci-slim-aya-indi-1079843482.html

Ay'a iniş yapan beşinci ülke oldu: Uzay aracı SLIM Ay'a indi

Ay'a iniş yapan beşinci ülke oldu: Uzay aracı SLIM Ay'a indi

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının Ay’a yumuşak iniş gerçeleştirdiğini... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T10:01+0300

2024-01-20T10:01+0300

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japonya

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Japonya Ay’a uzay aracı ile yumuşak iniş yapan 5’inci ülke oldu. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) Eylül ayında yörüngeye gönderdiği SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracı yerel saatle 00.20 sıralarında Ay’a yumuşak iniş gerçekleştirdi.JAXA tarafından düzenlenen basın toplantısında, uzay aracının Dünya ile iletişimi yeniden kurduğunu ancak, güneş panellerinin muhtemelen yanlış açıda olması nedeniyle elektrik üretemediği aktarıldı.JAXA Başkanı Hitoshi Kuninaka, “SLIM şu anda sadece kendi bataryasıyla çalışıyor. Verilerinin dünyaya aktarılmasına öncelik veriyoruz” dedi.Toplantıda ayrıca, “Ay’ın keskin nişancısı” olarak adlandırılan SLIM’in belirlenen hedefin 100 metre yakınına inmeyi başardığı aktarılırken, bu teknoloji sayesinde potansiyel bir oksijen, yakıt ve su kaynağı olarak görülen Ay kutuplarının keşfinde güçlü bir araç haline geleceği vurgulandı. SLIM’in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını doğrulamanın ise yaklaşık 1 ay süreceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230907/aya-gitme-yarisi-50-yil-aradan-sonra-tekrar-alevlendi-bu-sefer-japonya-inis-aracini-uzaya-firlatti-1075274273.html

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