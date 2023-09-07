https://sputniknews.com.tr/20230907/aya-gitme-yarisi-50-yil-aradan-sonra-tekrar-alevlendi-bu-sefer-japonya-inis-aracini-uzaya-firlatti-1075274273.html

Ay’a gitme yarışı 50 yıl aradan sonra tekrar alevlendi: Bu sefer Japonya iniş aracını uzaya fırlattı

Ay’a gitme yarışı 50 yıl aradan sonra tekrar alevlendi: Bu sefer Japonya iniş aracını uzaya fırlattı

Japonya Uzay Araştırma Ajansına (JAXA) ait 'SLIM' Ay'a iniş aracını taşıyan H2A roketi uzaya fırlatıldı. 07.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-07T16:15+0300

2023-09-07T16:15+0300

2023-09-07T16:15+0300

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H2A roketi yerel saatle 08.42'de güneybatıdaki Kagoşima'ya bağlı Tanegaşima Uzay Merkezi'nden uzaya gönderildi. Roket bünyesinde, Ay yüzeyine hassas iniş teknolojilerini test etmeyi hedefleyen 'SLIM ile XRISM X-ray astronomik uydusu taşıyor.Mitsubishi Electric üretimi SLIM, 2.4 metre yüksekliğe ve 2.7 metre genişliğe sahip ve 700 kilogram ağırlığında.İniş aracının 3 ila 4 ay içinde Ay'ın yörüngesine girmesi ve 4 ila 6 ay içinde Ay yüzeyine ulaşabilmesi hedefleniyor Japonya'nın elde edeceği, Ay'a ilişkin gözlem ve veriler, ABD liderliğinde sürdürülen 'Artemis' projesinde kullanılacak.SpaceX, 2023’ün sonlarında Japon milyarder Yusaku Maezawa ve diğer sekiz yolcuyu Ay’ın etrafında gezdirecek DearMoon yolculuğuna çıkarmayı planlıyor. Bu, 100 kişi taşıma kapasiteli Starship aracının ilk görevi olacak.Geçen ay ilk kez 2008’de Chandrayaan 1 ile Ay'a ulaşan Hindistan, Ay'ın Güney Kutbu yakınına bir uzay aracı indirdi. Hemen öncesinde Rusya, Luna-25 misyonu ile yaklaşık yarım yüzyıldır ilk kez aya dönme girişiminde başarısız oldu. Ispace adlı özel bir Japon şirketinin de, Nisan ayında aya inme çabası başarısızlıkla sonuçlandı.Bunların dışında Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay’ı da kapsayan uzay misyonları başlatacak.

https://sputniknews.com.tr/20230830/hindistanin-aya-gonderdigi-kesif-araci-guney-kutbunda-sulfur-oldugunu-dogruladi-1075043905.html

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japonya, rusya, hindistan, ay, artemis, esa, avrupa uzay ajansı (esa), luna-25, su, uzay, yolculuk, ay'a yolculuk