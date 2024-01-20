https://sputniknews.com.tr/20240120/trabzonspor-galatasarayi-konuk-ediyor-eksik-oyuncular-kimler--1079845386.html

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor: Eksik oyuncular kimler?

Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk ediyor: Eksik oyuncular kimler?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T11:31+0300

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spor

abdullah avcı

trabzon

trabzonspor

galatasaray

galatasaray sk

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Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.Bu sezonki büyük maçlarTrabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak.Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.Eksik oyuncularTrabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.Icardi'nin durum son antrenmanda belli olacakGalatasaray'da takımla çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin Trabzonspor maçının kadrosunda yer alıp alamayacağına bugün yapılacak son antrenmanda karar verilecek.Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide aldığı darbe sonucunda yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcunun bir süre oynatılmaması kararlaştırılmıştı.Mauro Icardi, Süper Lig'deki son 3 ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bir maçta sarı-kırmızılı takımdan ayrı kaldı.Sanchez kadroda yer alacakGalatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Davinson Sanchez, Trabzonspor maçının kadrosunda yer alacak.Tedavisi tamamlanan Kolombiyalı futbolcu, Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor ile oynanan maçta bir süre forma giydi.Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezasını tamamlayan Kerem Aktürkoğlu da Trabzonspor maçında görev yapabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20240119/gece-yarisi-galatasaray-ile-sozlesmesini-feshetti-8-milyon-euro-odenerek-transfer-edilmisti-1079811247.html

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abdullah avcı, trabzon, trabzonspor, galatasaray, galatasaray sk