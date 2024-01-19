https://sputniknews.com.tr/20240119/gece-yarisi-galatasaray-ile-sozlesmesini-feshetti-8-milyon-euro-odenerek-transfer-edilmisti-1079811247.html

Gece yarısı Galatasaray ile sözleşmesi feshedildi: 8 milyon euro ödenerek transfer edilmişti

Gece yarısı Galatasaray ile sözleşmesi feshedildi: 8 milyon euro ödenerek transfer edilmişti

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yaklaşık 3 senedir sarı-kırmızılı takımda maça çıkamayan Luyindama ile yollar... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T09:06+0300

2024-01-19T09:06+0300

2024-01-19T09:07+0300

spor

galatasaray

sözleşme

euro

christian luyindama

bonservis

anlaşma

fesih

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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.Galatasaray'da 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist yaptı.Bonservisine 8 milyon Euro ödendiSarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı.

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galatasaray, sözleşme, euro, christian luyindama, bonservis, anlaşma, fesih