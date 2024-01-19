https://sputniknews.com.tr/20240119/gece-yarisi-galatasaray-ile-sozlesmesini-feshetti-8-milyon-euro-odenerek-transfer-edilmisti-1079811247.html
Gece yarısı Galatasaray ile sözleşmesi feshedildi: 8 milyon euro ödenerek transfer edilmişti
Gece yarısı Galatasaray ile sözleşmesi feshedildi: 8 milyon euro ödenerek transfer edilmişti
Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yaklaşık 3 senedir sarı-kırmızılı takımda maça çıkamayan Luyindama ile yollar... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T09:06+0300
2024-01-19T09:06+0300
2024-01-19T09:07+0300
spor
galatasaray
sözleşme
euro
christian luyindama
bonservis
anlaşma
fesih
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.Galatasaray'da 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist yaptı.Bonservisine 8 milyon Euro ödendiSarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/derbi-sonrasi-bizzat-gorustu-real-madridde-ancelotti-arda-gulerden-ozur-diledi-1079810958.html
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galatasaray, sözleşme, euro, christian luyindama, bonservis, anlaşma, fesih
galatasaray, sözleşme, euro, christian luyindama, bonservis, anlaşma, fesih
Gece yarısı Galatasaray ile sözleşmesi feshedildi: 8 milyon euro ödenerek transfer edilmişti
09:06 19.01.2024 (güncellendi: 09:07 19.01.2024)
Galatasaray'da Christian Luyindama'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yaklaşık 3 senedir sarı-kırmızılı takımda maça çıkamayan Luyindama ile yollar ayrıldı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.
Galatasaray'da Christian Luyindama ile yollar ayrıldı. Bu sezonun sonuna kadar mukavelesi bulunan tecrübeli stoper ile karşılıklı anlaşılarak sözleşme feshedildi.
Galatasaray'da 79 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu 5 gol atarken, 2 asist yaptı.
Bonservisine 8 milyon Euro ödendi
Sarı kırmızılılar, 2018-2019 sezonunun devre arasında Luyindama'yı Standard Liege'den 3 milyon Euro karşılığında kiralık kadrosuna katmıştı. Luyindama'dan memnun kalan Galatasaray, 5 milyon Euro daha ödeyip oyuncunun bonservisini aldı.
Galatasaray'da 2 sezon daha oynayan Luyindama, 2021-22 sezonunun devre arasında Al-Taawooun'a kiralandı. Demokratik Kongolu oyuncu 2022-2023 sezonunda ise Antalyaspor'da kiralık forma giydi.
Bu sezon başında Galatasaray'a dönen Luyindama tesislerde bireysel antrenman yapıyordu. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Luyindama, kulüpten ayrıldı.