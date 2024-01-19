https://sputniknews.com.tr/20240119/derbi-sonrasi-bizzat-gorustu-real-madridde-ancelotti-arda-gulerden-ozur-diledi-1079810958.html
Derbi sonrası bizzat görüştü: Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
Derbi sonrası bizzat görüştü: Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turunda derbide Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Mücadeleden Atletico Madrid 4-2'lik galibiyetle ayrılırken... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T08:50+0300
2024-01-19T08:50+0300
2024-01-19T08:52+0300
spor
atletico madrid
arda güler
carlo ancelotti
derbi
futbol
çağlar söyüncü
özür
maç
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İspanya Kral Kupası'nın son 16 turu Madrid derbisine sahne oldu. Kupada Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten maçta Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup etti ve İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçta Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sameul Lino, 57. dakikada Alvaro Morata, 100. dakikada Antoine Griezmann ve 119. dakikada Riquelme kaydetti. Real Madrid'in golleri 45+1. dakikada Jan Oblak (kendi kalesine) ve 82. dakikada Joselu'dan geldi.Arda Güler ve çağlar Söyüncü karşı karşıyaReal Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler ile Atletico'da oynayan Çağlar Söyüncü maçta süre alamadı.Ancelotti, Arda Güler'den özür dilediDefensacentral'de yer alan habere göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 yenildikleri Atletico Madrid derbisi sonrası Arda Güler'in yanına giderek ufak bir görüşme gerçekleştirdi.Genç yeteneğe süre vermediği için özür dileyen İtalyan teknik adam şu sözleri dile getirdi:İlk 11'de olması bekleniyorMücedelede Arda Güler'in sahada yer alması bekleniyordu ancak Ancelotti tercihini Dani Ceballos'tan yana kullandı. Alınan sonuçlar sonrası La Liga'da Real Madrid'in Almeria ile oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.Neden oynatmadığını açıkladıDaha önce de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının son dakikalarında Arda Güler'i oyuna almaktan son anda vazgeçmişti. Maçın ardından Arda Güler ile görüşen Ancelotti, "Barcelonalı oyuncular gergindi ve maç sert geçiyordu. Bana pahalıya mal olabilir ama bu şartlarda seni oynatmayacağım." demişti.Derbi için şart koşmuştuAncelotti, derbi maçı öncesinde de Arda Güler'le yaptığı görüşmede genç yıldıza "Sadece bir istisna olacak... Eğer maç çok kötüyse oynamayacaksın... Ama normal şartlarda hazır ol, çünkü seni sahada istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Derbi sonrası bizzat görüştü: Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
08:50 19.01.2024 (güncellendi: 08:52 19.01.2024)
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turunda derbide Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Mücadeleden Atletico Madrid 4-2'lik galibiyetle ayrılırken Ancelotti'nin maç sonu Arda Güler'le yaptığı görüşme ortaya çıktı.
İspanya Kral Kupası'nın son 16 turu Madrid derbisine sahne oldu. Kupada Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten maçta Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup etti ve İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçta Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sameul Lino, 57. dakikada Alvaro Morata, 100. dakikada Antoine Griezmann ve 119. dakikada Riquelme kaydetti. Real Madrid'in golleri 45+1. dakikada Jan Oblak (kendi kalesine) ve 82. dakikada Joselu'dan geldi.
Arda Güler ve çağlar Söyüncü karşı karşıya
Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler ile Atletico'da oynayan Çağlar Söyüncü maçta süre alamadı.
Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
Defensacentral'de yer alan habere göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 yenildikleri Atletico Madrid derbisi sonrası Arda Güler'in yanına giderek ufak bir görüşme gerçekleştirdi.
Genç yeteneğe süre vermediği için özür dileyen İtalyan teknik adam şu sözleri dile getirdi:
"Arda, seni bugün oyuna alamadım, üzgünüm. Pazar günü süre bulacaksın."
İlk 11'de olması bekleniyor
Mücedelede Arda Güler'in sahada yer alması bekleniyordu ancak Ancelotti tercihini Dani Ceballos'tan yana kullandı. Alınan sonuçlar sonrası La Liga'da Real Madrid'in Almeria ile oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Neden oynatmadığını açıkladı
Daha önce de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının son dakikalarında Arda Güler'i oyuna almaktan son anda vazgeçmişti. Maçın ardından Arda Güler ile görüşen Ancelotti, "Barcelonalı oyuncular gergindi ve maç sert geçiyordu. Bana pahalıya mal olabilir ama bu şartlarda seni oynatmayacağım." demişti.
Ancelotti, derbi maçı öncesinde de Arda Güler'le yaptığı görüşmede genç yıldıza "Sadece bir istisna olacak... Eğer maç çok kötüyse oynamayacaksın... Ama normal şartlarda hazır ol, çünkü seni sahada istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.