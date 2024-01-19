https://sputniknews.com.tr/20240119/derbi-sonrasi-bizzat-gorustu-real-madridde-ancelotti-arda-gulerden-ozur-diledi-1079810958.html

Derbi sonrası bizzat görüştü: Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

Derbi sonrası bizzat görüştü: Real Madrid'de Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turunda derbide Atletico Madrid'le karşı karşıya geldi. Mücadeleden Atletico Madrid 4-2'lik galibiyetle ayrılırken... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T08:50+0300

2024-01-19T08:50+0300

2024-01-19T08:52+0300

spor

atletico madrid

arda güler

carlo ancelotti

derbi

futbol

çağlar söyüncü

özür

maç

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İspanya Kral Kupası'nın son 16 turu Madrid derbisine sahne oldu. Kupada Atletico Madrid ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Atletico Madrid, normal süresi 2-2 biten maçta Real Madrid'i uzatmalarda 4-2 mağlup etti ve İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçta Atletico'ya galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Sameul Lino, 57. dakikada Alvaro Morata, 100. dakikada Antoine Griezmann ve 119. dakikada Riquelme kaydetti. Real Madrid'in golleri 45+1. dakikada Jan Oblak (kendi kalesine) ve 82. dakikada Joselu'dan geldi.Arda Güler ve çağlar Söyüncü karşı karşıyaReal Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler ile Atletico'da oynayan Çağlar Söyüncü maçta süre alamadı.Ancelotti, Arda Güler'den özür dilediDefensacentral'de yer alan habere göre Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, 4-2 yenildikleri Atletico Madrid derbisi sonrası Arda Güler'in yanına giderek ufak bir görüşme gerçekleştirdi.Genç yeteneğe süre vermediği için özür dileyen İtalyan teknik adam şu sözleri dile getirdi:İlk 11'de olması bekleniyorMücedelede Arda Güler'in sahada yer alması bekleniyordu ancak Ancelotti tercihini Dani Ceballos'tan yana kullandı. Alınan sonuçlar sonrası La Liga'da Real Madrid'in Almeria ile oynayacağı maça Arda Güler'in ilk 11'de başlaması bekleniyor.Neden oynatmadığını açıkladıDaha önce de Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona maçının son dakikalarında Arda Güler'i oyuna almaktan son anda vazgeçmişti. Maçın ardından Arda Güler ile görüşen Ancelotti, "Barcelonalı oyuncular gergindi ve maç sert geçiyordu. Bana pahalıya mal olabilir ama bu şartlarda seni oynatmayacağım." demişti.Derbi için şart koşmuştuAncelotti, derbi maçı öncesinde de Arda Güler'le yaptığı görüşmede genç yıldıza "Sadece bir istisna olacak... Eğer maç çok kötüyse oynamayacaksın... Ama normal şartlarda hazır ol, çünkü seni sahada istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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