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Bayiler liste fiyatlarını güncelledi: Sıfır ve ikinci elde en çok talep gören modeller hangileri?
Bayiler liste fiyatlarını güncelledi: Sıfır ve ikinci elde en çok talep gören modeller hangileri?
Yeni yılın gelmesi ile birlikte bayiler liste fiyatlarında güncellemeye gitti. Peki sıfır ve ikinci el piyasasında son durum ne? Fiyatlar artar mı? 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T07:51+0300
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ekonomi
araba
ikinci el otomobil
ikinci el
ikinci el araba satıcısı
otomobil
otomotiv
fiyat
fahiş fiyat
fiyat artışı
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2023 yılının son 4 ayında sıfır ve ikinci elde görülen fiyat düşüşleri ile birlikte araç almak isteyenler açısından büyük fırsat oluşmuştu. Şu anda sıfır araçlarda halen kampanyalar sürerken, bazılarında ise bu kampanyalar sonlandı.Konuyla ilgili İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasada en çok talep gören modelleri de sıraladı, "Ağustos ayında başlayan yıl sonu kampanyaları, bu yıl istisnai olarak sıfır otomobilde yüzde 20’lere varan indirimler ve avantajlı finansman olanakları ile kullanıcılara sunuldu. Sıfır otomobilde sağlanan indirimler, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesine vesile oldu. Bu süreçte fiyatlar tüketici lehine şekillenirken, haksız uygulamalar ve ikinci el-sıfır otomobil fiyat dengesizliği gibi tüketici aleyhine olan konular da tamamen çözülmüş oldu. Daha önce yaptığımız basın mülakatlarımızda özellikle Kasım ve Aralık aylarında yapılan indirimlerin maliyetler seviyesine kadar geldiğini, sıfır ve ikinci el otomobilde daha fazla düşüş beklemediğimizi beyan etmiştik" dedi ve ekledi:'Artık liste fiyatlarının geçerli olduğunu görüyoruz'Fiyatlar arttı mı?Kampanyaları devam eden ya da sonlandırılan tüm 2023 model araçlarda bir miktar fiyat artışı söz konusu olduğuna vurgu yapan uzman, "Her marka henüz 2024 model fiyatlarını açıklamamış olsa da 2023-2024 model fiyat farkının yüzde 3 ile yüzde 5 arasında olacağını söyleyebiliriz. 2024 yılında döviz kurunda artış olduğu takdirde veya otomobile talebin tekrar artmasıyla beraber araç fiyatlarında artışlar görebiliriz. Ancak Ticaret Bakanlığı’mızın piyasaya dair aldığı etkili tedbirler, Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı, pazarda beklenen daralma gibi sebeplerle fiyatlar olağan ve tüketici lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.Sıfır ve ikinci elde en çok talep gören modeller hangileri?En çok rağbet gören otomobillerin başında C Segment Sedan aile otomobillerinin geldiğini belirten Ertemel, "Bu segmentte olan araçların bazılarının ülkemizde üretiliyor olmasından kaynaklı sunduğu fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor ile tüketiciler tarafından oldukça ilgi görüyor. Uzun yıllardır gerek sıfır gerekse ikinci el pazarında en çok satan otomobil bu segmente ait. Yine B Segment Hatchback otomobiller de en çok tercih edilen araçlar arasında. Model yılı olarak değerlendirdiğimizde pazarın ortalama yüzde 75’i 5 yaş ve üzeri araçlara ait. Bu dilimde de en büyük payı 10 yaş ve üzeri araçlar alıyor. Ancak 2023 yılında alım refleksinin sıfır otomobile kayması ve son 5 aylık süreçte ikinci el talebinin de bu alana yönelmesiyle birlikte, 2023 verilerinde biraz daha dengeli bir tablo görebiliriz. Mevcut ekonomi politikası, yüksek mevduat oranları ve krediye erişim de yaşanan zorluklar sebebiyle bu yıl piyasamızda daralma bekliyoruz. Şu an için sıfır otomobile ilgi biraz daha fazla olsa da gerek sıfır gerekse ikinci elde genel talebin düşük olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.Araç alacaklara ekspertiz uyarısı: İlgi tekrar ikinci ele kayacak"2024 yılı satış adetlerinin ortalama 750 bin olacağı, ikinci elde de benzer oranda daralma yaşanacağını öngörüyoruz" diyen uzman:
https://sputniknews.com.tr/20240117/ikinci-el-elektrikli-arac-alacaklar-dikkat-sasede-bir-arica-varsa-diyerek-uyardi-1079729646.html
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Bayiler liste fiyatlarını güncelledi: Sıfır ve ikinci elde en çok talep gören modeller hangileri?

07:51 19.01.2024
© AAEkimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Ekimde en çok satılan otomotiv markaları belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2024
© AA
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Yeni yılın gelmesi ile birlikte bayiler liste fiyatlarında güncellemeye gitti. Peki sıfır ve ikinci el piyasasında son durum ne? Fiyatlar artar mı?
2023 yılının son 4 ayında sıfır ve ikinci elde görülen fiyat düşüşleri ile birlikte araç almak isteyenler açısından büyük fırsat oluşmuştu. Şu anda sıfır araçlarda halen kampanyalar sürerken, bazılarında ise bu kampanyalar sonlandı.
Konuyla ilgili İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, piyasada en çok talep gören modelleri de sıraladı, "Ağustos ayında başlayan yıl sonu kampanyaları, bu yıl istisnai olarak sıfır otomobilde yüzde 20’lere varan indirimler ve avantajlı finansman olanakları ile kullanıcılara sunuldu. Sıfır otomobilde sağlanan indirimler, ikinci el otomobil fiyatlarının da düşmesine vesile oldu. Bu süreçte fiyatlar tüketici lehine şekillenirken, haksız uygulamalar ve ikinci el-sıfır otomobil fiyat dengesizliği gibi tüketici aleyhine olan konular da tamamen çözülmüş oldu. Daha önce yaptığımız basın mülakatlarımızda özellikle Kasım ve Aralık aylarında yapılan indirimlerin maliyetler seviyesine kadar geldiğini, sıfır ve ikinci el otomobilde daha fazla düşüş beklemediğimizi beyan etmiştik" dedi ve ekledi:

'Artık liste fiyatlarının geçerli olduğunu görüyoruz'

"Döviz kuruna ve maliyetlere bağlı olarak fiyatlarda bir miktar artış olabileceği de öngörülerimiz arasındaydı. Geldiğimiz noktada süreci değerlendirmek gerekirse Ağustos ayında başlayan indirim trendinin Eylül ve Ekim aylarında zirveye ulaştığı, Kasım-Aralık aylarında sabit fiyatlamalara döndüğü ve Ocak ayında bazı modellerde yapılan indirim oranlarının azaltıldığı, bazı modellerde ise liste fiyatına artış uygulanarak, artık liste fiyatlarının geçerli olduğunu görmekteyiz."

Fiyatlar arttı mı?

Kampanyaları devam eden ya da sonlandırılan tüm 2023 model araçlarda bir miktar fiyat artışı söz konusu olduğuna vurgu yapan uzman, "Her marka henüz 2024 model fiyatlarını açıklamamış olsa da 2023-2024 model fiyat farkının yüzde 3 ile yüzde 5 arasında olacağını söyleyebiliriz. 2024 yılında döviz kurunda artış olduğu takdirde veya otomobile talebin tekrar artmasıyla beraber araç fiyatlarında artışlar görebiliriz. Ancak Ticaret Bakanlığı’mızın piyasaya dair aldığı etkili tedbirler, Çin menşeli markaların yarattığı rekabet ortamı, pazarda beklenen daralma gibi sebeplerle fiyatlar olağan ve tüketici lehine olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sıfır ve ikinci elde en çok talep gören modeller hangileri?

En çok rağbet gören otomobillerin başında C Segment Sedan aile otomobillerinin geldiğini belirten Ertemel, "Bu segmentte olan araçların bazılarının ülkemizde üretiliyor olmasından kaynaklı sunduğu fiyat avantajı ve sahip olduğu konfor ile tüketiciler tarafından oldukça ilgi görüyor. Uzun yıllardır gerek sıfır gerekse ikinci el pazarında en çok satan otomobil bu segmente ait. Yine B Segment Hatchback otomobiller de en çok tercih edilen araçlar arasında. Model yılı olarak değerlendirdiğimizde pazarın ortalama yüzde 75’i 5 yaş ve üzeri araçlara ait. Bu dilimde de en büyük payı 10 yaş ve üzeri araçlar alıyor. Ancak 2023 yılında alım refleksinin sıfır otomobile kayması ve son 5 aylık süreçte ikinci el talebinin de bu alana yönelmesiyle birlikte, 2023 verilerinde biraz daha dengeli bir tablo görebiliriz. Mevcut ekonomi politikası, yüksek mevduat oranları ve krediye erişim de yaşanan zorluklar sebebiyle bu yıl piyasamızda daralma bekliyoruz. Şu an için sıfır otomobile ilgi biraz daha fazla olsa da gerek sıfır gerekse ikinci elde genel talebin düşük olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Araç alacaklara ekspertiz uyarısı: İlgi tekrar ikinci ele kayacak

"2024 yılı satış adetlerinin ortalama 750 bin olacağı, ikinci elde de benzer oranda daralma yaşanacağını öngörüyoruz" diyen uzman:
"Öte yandan 1-1.5 ay içerisinde sıfır araçta kampanyaların sonlanmasının ardından, yılın ikinci çeyreğinde ilginin tekrar ikinci el otomobile kayacağı öngörülerimiz arasında. Özellikle ilkbahar aylarında 2023 yılı oranında olmasa da piyasamızda canlanmanın başlayacağı kanaatindeyiz. Otomotiv sektörü mensupları ve sektör temsilcileri olarak ülke ekonomimizin ve sektörümüzün yakın gelecekte çok daha sağlam temellerle devam etmesi açısından, bu süreçte sabır göstermeye ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Otomobil alımlarında alışveriş güvenliği, ekspertizden önce başlayan bir süreç. İkinci el otomobil almayı düşünen tüm vatandaşlarımızın yetki belgesi sahibi otomobil satıcılarından alışveriş yapmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Böylelikle ödeme güvenliği ve satış sonrası güvenli alışveriş gibi pek çok önemli hususta anlaşmazlık riski büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. Devir aşamasından önce TSE belgeli ve güvenilir ekspertiz firmalarını tercih etmeleri ve kontrol uygulamalarına dair bilgi alarak taleplerini ekspertiz firmaları ile paylaşmalarını tavsiye ederiz.”
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
EKONOMİ
İkinci el elektrikli araç alacaklar dikkat: 'Şasede bir arıza varsa' diyerek uyardı
17 Ocak, 07:10
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