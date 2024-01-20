https://sputniknews.com.tr/20240120/slovakya-abd-ile-savunma-anlasmasinin-bazi-kosullarini-kabul-etmiyor-1079864250.html

‘Slovakya, ABD ile savunma anlaşmasının bazı koşullarını kabul etmiyor’

‘Slovakya, ABD ile savunma anlaşmasının bazı koşullarını kabul etmiyor’

Slovakya Başbakanı Fico, Slovakya'nın ABD ile yapılacak savunma anlaşmasının bazı koşullarını kabul etmediğini belirtti. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T23:47+0300

2024-01-20T23:47+0300

2024-01-20T23:47+0300

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robert fico

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abd

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, RTVS televizyonuna demecinde, Slovakya'nın belgede belirtilen bazı koşulları kabul etmemesi nedeniyle ABD ile savunma anlaşmasına ilişkin görüşmeler başlatmayı planladığını söyledi.Fico, “Bir analiz yaptık, bu anlaşmayı örneğin Çekya’nın imzaladığı anlaşmayla karşılaştırdık. Anlaşmada egemenliğin zerresi yok, tartışmaya açacağımız birçok nokta var. Burada serbest hareket durumu söz konusu. Bir Amerikan konvoyu varsa onu kimse durduramayacak, kimse ne taşıdıklarını bilmeyecek, araçlarında ne taşıdıklarını soramayacak” dedi.Belgeye göre, ABD’nin Slovak hava üslerini herhangi bir ek izin almadan kullanabileceğini belirten Fico, “Gerekli olan tek şey, orada başka uçağın bulunmadığına dair teknik izin, ancak neyin getirilip neyin çıkarılacağını bilmiyorsunuz" diye konuştu.Fico, Amerikan tarafıyla bu konuyla ilgili bazı görüşmeler başlatma niyetini ABD Büyükelçisi ile yaptığı görüşme sırasında gündeme getirdiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/slovakya-rusyanin-kuzey-koreden-fuze-aldigina-dair-hicbir-delil-yok-1079513086.html

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