https://sputniknews.com.tr/20240120/sislide-bir-otomobil-avmnin-merdivenlerinde-askida-kaldi-2-yarali-1079863777.html

Şişli'de bir otomobil AVM'nin merdivenlerinde askıda kaldı: 2 yaralı

Şişli'de bir otomobil AVM'nin merdivenlerinde askıda kaldı: 2 yaralı

Şişli'deki bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkında bir aracın kontrolden çıkıp giriş kapısını aşarak yürüyen merdivenlerde askıda kalması sonucu 2 kişi... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T22:54+0300

2024-01-20T22:54+0300

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türkiye

avm

şişli

yürüyen merdiven

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Şişli'de otomobilin AVM merdivenlerinde askıda kalması sonucu anne ile oğlu yaralandı.Esentepe Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında aracıyla manevra yapan sürücü İ.G, direksiyon hakimiyetini kaybetti.Alışveriş merkezinin giriş kapısını kırarak içeriye giren otomobil, yürüyen merdivenlerin üzerinde askıda kaldı.Kazada, merdiven kısmında bulunan 46 yaşındaki S.Ö. ile 8 yaşındaki oğlu K.Ö. yaralandı.İhbar üzerine alışveriş merkezine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan K.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Sürücü İ.G. gözaltına alındı.Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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