https://sputniknews.com.tr/20240120/putin-novgorodun-nazilerden-kurtarilmasinin-yildonumu-dolayisiyla-kentin-sakinlerini-kutladi-1079854499.html
Putin, Novgorod’un Nazilerden kurtarılmasının yıldönümü dolayısıyla kentin sakinlerini kutladı
Putin, Novgorod’un Nazilerden kurtarılmasının yıldönümü dolayısıyla kentin sakinlerini kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Novgorod'un Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü dolayısıyla Velikiy... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T15:15+0300
2024-01-20T15:15+0300
2024-01-20T15:15+0300
dünya
rusya
vladimir putin
velikiy novgorod
büyük vatanseverlik savaşı
kremlin
nazi
kutlama
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Rusya lideri Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Novgorod'un Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü dolayısıyla kent ve bölgenin sakinlerini kutlayarak, bu olayın muazzam sembolik ve ahlaki önem kazandığını vurguladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan kutlama telgrafında, “Kadim başkentimizin Nazilerden kurtarılması, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın önemli bir kilometre taşı olmakla kalmayıp, aynı zamanda muazzam sembolik ve ahlaki öneme sahip bir olaydı, zira burada, Velikiy Novgorod’da bin yıllık Rus devleti doğmuş, milli kültür, eğitim ve sanatın temelleri atılmıştı” ifadelerine yer verildi.Velikiy Novgorod’u savunan ve özgürleştiren, fedakarca emekleriyle şehri, düşman tarafından tahrip edilen anıtlarını ve kutsal emanetlerini restore eden herkesin ortaya koyduğu başarısının sonsuza kadar halkın hafızasında kalacağını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:
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rusya, vladimir putin, velikiy novgorod, büyük vatanseverlik savaşı, kremlin, nazi, kutlama
rusya, vladimir putin, velikiy novgorod, büyük vatanseverlik savaşı, kremlin, nazi, kutlama
Putin, Novgorod’un Nazilerden kurtarılmasının yıldönümü dolayısıyla kentin sakinlerini kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Novgorod'un Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü dolayısıyla Velikiy Novgorod kentinin ve Novgorod bölgesinin sakinlerini kutladı.
Rusya lideri Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Novgorod'un Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü dolayısıyla kent ve bölgenin sakinlerini kutlayarak, bu olayın muazzam sembolik ve ahlaki önem kazandığını vurguladı.
Kremlin’in sitesinde yayınlanan kutlama telgrafında, “Kadim başkentimizin Nazilerden kurtarılması, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın önemli bir kilometre taşı olmakla kalmayıp, aynı zamanda muazzam sembolik ve ahlaki öneme sahip bir olaydı, zira burada, Velikiy Novgorod’da bin yıllık Rus devleti doğmuş, milli kültür, eğitim ve sanatın temelleri atılmıştı” ifadelerine yer verildi.
Velikiy Novgorod’u savunan ve özgürleştiren, fedakarca emekleriyle şehri, düşman tarafından tahrip edilen anıtlarını ve kutsal emanetlerini restore eden herkesin ortaya koyduğu başarısının sonsuza kadar halkın hafızasında kalacağını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:
Bizim kutsal görevimiz, Galipler kuşağının başarısına, o kişilerin birlik ve beraberliğinin her türlü zorluğun üstesinden gelmeye nasıl yardım ettiğini ortaya koyan tarihsel gerçeği korumaktır. İşte bu nedenle Büyük Vatanseverlik Savaşı sayfalarının anısını koruyan, arşivleme ve araştırma çalışmaları yürüten, Anavatan savunucularının isimlerini ortaya çıkaran tüm duyarlı insanların çabaları bu kadar önemlidir. Bu geniş çaplı çalışmanın, Novgorod bölgesi de dahil olmak üzere Rusya genelinde devam edeceğinden eminim.