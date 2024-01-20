https://sputniknews.com.tr/20240120/putin-novgorodun-nazilerden-kurtarilmasinin-yildonumu-dolayisiyla-kentin-sakinlerini-kutladi-1079854499.html

Putin, Novgorod’un Nazilerden kurtarılmasının yıldönümü dolayısıyla kentin sakinlerini kutladı

Putin, Novgorod’un Nazilerden kurtarılmasının yıldönümü dolayısıyla kentin sakinlerini kutladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Novgorod'un Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü dolayısıyla Velikiy... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T15:15+0300

2024-01-20T15:15+0300

2024-01-20T15:15+0300

dünya

rusya

vladimir putin

velikiy novgorod

büyük vatanseverlik savaşı

kremlin

nazi

kutlama

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Rusya lideri Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Novgorod'un Nazi işgalcilerinden kurtarılmasının 80. yıldönümü dolayısıyla kent ve bölgenin sakinlerini kutlayarak, bu olayın muazzam sembolik ve ahlaki önem kazandığını vurguladı.Kremlin’in sitesinde yayınlanan kutlama telgrafında, “Kadim başkentimizin Nazilerden kurtarılması, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın önemli bir kilometre taşı olmakla kalmayıp, aynı zamanda muazzam sembolik ve ahlaki öneme sahip bir olaydı, zira burada, Velikiy Novgorod’da bin yıllık Rus devleti doğmuş, milli kültür, eğitim ve sanatın temelleri atılmıştı” ifadelerine yer verildi.Velikiy Novgorod’u savunan ve özgürleştiren, fedakarca emekleriyle şehri, düşman tarafından tahrip edilen anıtlarını ve kutsal emanetlerini restore eden herkesin ortaya koyduğu başarısının sonsuza kadar halkın hafızasında kalacağını vurgulayan Putin, şöyle devam etti:

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rusya, vladimir putin, velikiy novgorod, büyük vatanseverlik savaşı, kremlin, nazi, kutlama