https://sputniknews.com.tr/20240119/putin-moskovada-buz-gibi-suya-girdi-1079823189.html

Putin, Moskova'da buz gibi suya girdi

Putin, Moskova'da buz gibi suya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk'ta Hz. İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı vesilesiyle Moskova Bölgesi'ndeki buz tutmuş bir... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T15:23+0300

2024-01-19T15:23+0300

2024-01-19T15:23+0300

dünya

vladimir putin

isa

hz. isa

vaftiz

kutsal vaftiz bayramı

epifani

epifani bayramı

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Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen ve birçok kez doğada verdiği pozlarla adından söz ettiren Putin, Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani Bayramı'nda bir geleneği yerine getirerek buz tutmuş göle girdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısındaki açıklamasında "Devlet Başkanı'nın buz gibi suya dalıp dalmadığı konusunda bu sabah sizden pek çok soru geldi. Evet, Putin geleneksel hale geldiği üzere bu sabah Epifani vesilesiyle bunu yaptı" ifadelerini kullandı.Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece Hz. İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.

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vladimir putin, isa, hz. isa, vaftiz, kutsal vaftiz bayramı, epifani, epifani bayramı