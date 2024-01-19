https://sputniknews.com.tr/20240119/putin-moskovada-buz-gibi-suya-girdi-1079823189.html
Putin, Moskova'da buz gibi suya girdi
Putin, Moskova'da buz gibi suya girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk'ta Hz. İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı vesilesiyle Moskova Bölgesi'ndeki buz tutmuş bir... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T15:23+0300
2024-01-19T15:23+0300
2024-01-19T15:23+0300
dünya
vladimir putin
isa
hz. isa
vaftiz
kutsal vaftiz bayramı
epifani
epifani bayramı
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Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen ve birçok kez doğada verdiği pozlarla adından söz ettiren Putin, Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani Bayramı'nda bir geleneği yerine getirerek buz tutmuş göle girdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısındaki açıklamasında "Devlet Başkanı'nın buz gibi suya dalıp dalmadığı konusunda bu sabah sizden pek çok soru geldi. Evet, Putin geleneksel hale geldiği üzere bu sabah Epifani vesilesiyle bunu yaptı" ifadelerini kullandı.Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece Hz. İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-parlamentosu-harkovda-oldurulen-militanlarla-ilgili-fransiz-mevkidaslarina-mektubu-gorusecek-1079815168.html
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vladimir putin, isa, hz. isa, vaftiz, kutsal vaftiz bayramı, epifani, epifani bayramı
vladimir putin, isa, hz. isa, vaftiz, kutsal vaftiz bayramı, epifani, epifani bayramı
Putin, Moskova'da buz gibi suya girdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ortodoksluk'ta Hz. İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani Bayramı vesilesiyle Moskova Bölgesi'ndeki buz tutmuş bir gölde açılan havuza girdi.
Doğa sporlarına olan sevgisiyle bilinen ve birçok kez doğada verdiği pozlarla adından söz ettiren Putin, Hz. İsa’nın Ürdün Nehri’nde Yahya tarafından vaftiz edilmesi anısına kutlanan Epifani Bayramı'nda bir geleneği yerine getirerek buz tutmuş göle girdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın toplantısındaki açıklamasında "Devlet Başkanı'nın buz gibi suya dalıp dalmadığı konusunda bu sabah sizden pek çok soru geldi. Evet, Putin geleneksel hale geldiği üzere bu sabah Epifani vesilesiyle bunu yaptı" ifadelerini kullandı.
Rusya’da 18-19 Ocak tarihlerinde kilise kontrolünde açılan haç şeklindeki havuzlara çok sayıda kişi giriyor. Böylece Hz. İsa’nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor.