https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-parlamentosu-harkovda-oldurulen-militanlarla-ilgili-fransiz-mevkidaslarina-mektubu-gorusecek-1079815168.html

Rus parlamentosu, Harkov’da öldürülen militanlarla ilgili Fransız mevkidaşlarına mektubu görüşecek

Rus parlamentosu, Harkov’da öldürülen militanlarla ilgili Fransız mevkidaşlarına mektubu görüşecek

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın önümüzdeki oturumda, özel askeri harekat bölgesinde yok edilen onlarca Fransız militanla ilgili olarak Fransa... 19.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-19T12:00+0300

2024-01-19T12:00+0300

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ukrayna krizi

fransız

paralı asker

ukrayna

ukrayna ordusu

duma

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Ülkemiz ordusunun Harkov’da yabancı militanları yok etmesiyle ilgili olarak Fransa’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ukrayna ordusu saflarında savaşan 60’tan fazla paralı asker yok edildi. Bunların Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Devlet Duması’nın önümüzdeki oturumunda mutlaka Fransa parlamentosu için yukarıdaki sorunların dile getirileceği mektubu görüşeceğiz” diye yazdı.Fransız kanunlarının paralı askerliği yasakladığını belirten Volodin, “Bu ülkenin milletvekillerinin birilerinin yasaları ihlal ederek Ukrayna’ya savaşmaya militan gönderdiğini bilip bilmediğini öğrenmek önemli” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihte farklı dönemlerden geçtiğini anımsatan Duma Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html

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fransız, paralı asker, ukrayna, ukrayna ordusu, duma