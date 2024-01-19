https://sputniknews.com.tr/20240119/rus-parlamentosu-harkovda-oldurulen-militanlarla-ilgili-fransiz-mevkidaslarina-mektubu-gorusecek-1079815168.html
Rus parlamentosu, Harkov’da öldürülen militanlarla ilgili Fransız mevkidaşlarına mektubu görüşecek
Rus parlamentosu, Harkov’da öldürülen militanlarla ilgili Fransız mevkidaşlarına mektubu görüşecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın önümüzdeki oturumda, özel askeri harekat bölgesinde yok edilen onlarca Fransız militanla ilgili olarak Fransa... 19.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-19T12:00+0300
2024-01-19T12:00+0300
2024-01-19T12:00+0300
ukrayna krizi
fransız
paralı asker
ukrayna
ukrayna ordusu
duma
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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram paylaşımında, “Ülkemiz ordusunun Harkov’da yabancı militanları yok etmesiyle ilgili olarak Fransa’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ukrayna ordusu saflarında savaşan 60’tan fazla paralı asker yok edildi. Bunların Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Devlet Duması’nın önümüzdeki oturumunda mutlaka Fransa parlamentosu için yukarıdaki sorunların dile getirileceği mektubu görüşeceğiz” diye yazdı.Fransız kanunlarının paralı askerliği yasakladığını belirten Volodin, “Bu ülkenin milletvekillerinin birilerinin yasaları ihlal ederek Ukrayna’ya savaşmaya militan gönderdiğini bilip bilmediğini öğrenmek önemli” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihte farklı dönemlerden geçtiğini anımsatan Duma Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240118/rusyanin-vurdugu-fransiz-parali-askerler-parisin-vekalet-savasindaki-aktif-rolunu-kanitliyor-1079790790.html
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fransız, paralı asker, ukrayna, ukrayna ordusu, duma
fransız, paralı asker, ukrayna, ukrayna ordusu, duma
Rus parlamentosu, Harkov’da öldürülen militanlarla ilgili Fransız mevkidaşlarına mektubu görüşecek
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın önümüzdeki oturumda, özel askeri harekat bölgesinde yok edilen onlarca Fransız militanla ilgili olarak Fransa parlamentosuna gönderilecek mektubu görüşeceği belirtildi.
Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin
, Telegram
paylaşımında, “Ülkemiz ordusunun Harkov’da yabancı militanları yok etmesiyle ilgili olarak Fransa’nın Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ukrayna ordusu saflarında savaşan 60’tan fazla paralı asker yok edildi. Bunların Fransa vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Devlet Duması’nın önümüzdeki oturumunda mutlaka Fransa parlamentosu için yukarıdaki sorunların dile getirileceği mektubu görüşeceğiz”
diye yazdı.
Fransız kanunlarının paralı askerliği yasakladığını belirten Volodin, “Bu ülkenin milletvekillerinin birilerinin yasaları ihlal ederek Ukrayna’ya savaşmaya militan gönderdiğini bilip bilmediğini öğrenmek önemli” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki ilişkilerin tarihte farklı dönemlerden geçtiğini anımsatan Duma Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Atalarımızın birlikte faşizme karşı savaştığı zamanlar oldu. Ama bugün Fransız paralı askerler Ukrayna’daki Nazi rejimi için ölüyor. Fransa vatandaşları ve onların çıkarlarını temsil eden milletvekilleri bunu biliyor mu?”