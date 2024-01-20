Milli Savunma Bakanı Güler: Donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında yer alıyor

Türkiye
Meteoroloji'den uyarı: Sel ve su baskınlarına dikkat
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Yaşın ilerlemesi siyaset yapmaya engel mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'AK Parti deprem bölgesinde mevcut adayları göstermedi'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Grammy ödüllü opera sanatçısı Bülent Bezdüz'ün hikayesi
12:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
17:41
2 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
18:09
1 dk
SESLİ HABER
Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
18:17
3 dk
SESLİ HABER
Fransa’nın gizli görevlendirmesi ortaya çıktı
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Clinton kazansaydı nükleer savaş çıkardı
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Fransız analist Lattre: Benim ülkemde hala yaşayan neo-Nazi hareketi var
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Biden şaşırtmıyor: ‘Fotoğraf çekildik’ dediği kadın farklı eyalette çıktı
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor
19:47
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
07:13
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
7 dk
SESLİ HABER
Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
07:47
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
08:15
2 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
08:28
6 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
08:44
2 dk
SESLİ HABER
Biden şaşırtmıyor: ‘Fotoğraf çekildik’ dediği kadın farklı eyalette çıktı
08:52
2 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
09:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
09:12
2 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
09:22
3 dk
SESLİ HABER
Trump: Clinton kazansaydı nükleer savaş çıkardı
09:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
09:49
1 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
10:11
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
10:22
3 dk
SESLİ HABER
Fransız analist Lattre: Benim ülkemde hala yaşayan neo-Nazi hareketi var
10:36
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
11:09
1 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
11:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
11:28
2 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
11:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
12:19
3 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
12:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
16:08
3 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
16:20
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
16:30
2 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
16:41
1 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
16:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
17:09
2 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti McGovern: ABD'nin bunu yapmasında çok korkuyorum
17:21
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
17:45
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Japon firmalar çekildi, Suzuki üretimi durdurdu: Kızıldeniz krizi
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
18:40
1 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
19:11
1 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
20:09
3 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
20:22
2 dk
SESLİ HABER
Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor
20:40
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240120/milli-savunma-bakani-guler-donanmamiz-dunyanin-onde-gelen-deniz-kuvvetleri-arasinda-yer-aliyor-1079849108.html
Milli Savunma Bakanı Güler: Donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında yer alıyor
Milli Savunma Bakanı Güler: Donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında yer alıyor
Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Deniz Torpido ve Füze Sistemleri İmza Töreni' düzenlendi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T13:00+0300
2024-01-20T13:00+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
orgeneral yaşar güler
yaşar güler
torpido
deniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_6f9597b64a24a75422780ad2b76ac6e3.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığındaki tören, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.İmza töreni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, ağır torpido AKYA, seyir füzesi ATMACA ve hava savunma füzesi SAPAN silah sistemlerinin seri üretimine geçildi.İmza töreninde konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin, son yıllarda savunma sanayisinde çok büyük ve kapsamlı atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.Bakan Güler, şöyle konuştu:'Güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız tercih değil, zorunluluktur'İbn-i Haldun'un 'Coğrafya kaderdir' sözüne atıf yapan Güler, "Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur. Bu bilinçle, şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için deniz savunma sanayisinde de büyük aşamalar kat ettik, ediyoruz." dedi.Yerli ve milli denizaltı torpidosu AKYA, milli seyir füzesi ATMACA ile yüksek etkilere sahip SAPAN füzesinin seri üretimine yönelik adımın önemine değinen Güler, şöyle devam etti:'Tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz'Savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerin ne kadar önemli olduğunun, bölgede ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını belirten Güler, "Bu bakımdan yerli ve milli savunma sanayisini bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu anlayışla başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.Güler, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda kararlaştırdığı gibi başta uçak gemisi olmak üzere yeni firkateynler, açık deniz karakol gemileri, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemileri ve milli hücum botlarının inşasını bir an önce gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.Bakan Güler, şunları kaydetti:Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise "Bu sistemler bizim bölgedeki bütün haklarımızı, dost ve müttefik ülkelerin, dostlarımızın haklarını korumak üzere, barışı tesis etmek üzere, ortaya çıkarmaya çalıştığımız sistemler" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/ak-partide-istanbul-ilce-adaylari-belli-oluyor-erdogan-bugun-aciklayacak--1079846346.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/04/1076032293_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_dc32972c0b44564a617cb620cc77f2d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
milli savunma bakanlığı (msb), orgeneral yaşar güler, yaşar güler, torpido, deniz
milli savunma bakanlığı (msb), orgeneral yaşar güler, yaşar güler, torpido, deniz

Milli Savunma Bakanı Güler: Donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında yer alıyor

13:00 20.01.2024
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Deniz Torpido ve Füze Sistemleri İmza Töreni' düzenlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığındaki tören, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.
İmza töreni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, ağır torpido AKYA, seyir füzesi ATMACA ve hava savunma füzesi SAPAN silah sistemlerinin seri üretimine geçildi.
İmza töreninde konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin, son yıllarda savunma sanayisinde çok büyük ve kapsamlı atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.
Bakan Güler, şöyle konuştu:
"Bu atılımların arkasındaki temel etken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan güçlü irade ile savunma sanayi kuruluşlarımızın, Türk mühendislerinin ve girişimcilerinin azmi ve kararlılığıdır. Türkiye artık sahip olduğu teknolojik altyapısı, üretim kapasitesi, mühendislik yetenekleri ile kritik teknolojilerin üretim üssü haline gelmiştir. Savunma sanayi ürünlerimizin uluslararası pazardaki marka değerinin her geçen gün artması da ayrıca gurur vericidir."

'Güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız tercih değil, zorunluluktur'

İbn-i Haldun'un 'Coğrafya kaderdir' sözüne atıf yapan Güler, "Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur. Bu bilinçle, şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için deniz savunma sanayisinde de büyük aşamalar kat ettik, ediyoruz." dedi.
Yerli ve milli denizaltı torpidosu AKYA, milli seyir füzesi ATMACA ile yüksek etkilere sahip SAPAN füzesinin seri üretimine yönelik adımın önemine değinen Güler, şöyle devam etti:
"Bu ürünler, kara sularımız ve uluslararası sulardaki görevlerinde donanmamıza büyük katkılar sağlayacak. Nitekim yerli ve milli savunma sanayimizin geldiği seviyeyi ortaya koyan bu üstün teknoloji ürünü sistemlerimizle birlikte Deniz Kuvvetlerimiz, Mavi Vatanımızdaki harekat kabiliyetini daha da artıracak, uluslararası güvenlik ve barışı destekleme faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürecek, dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasındaki seçkin yerini pekiştirecektir."

'Tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz'

Savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerin ne kadar önemli olduğunun, bölgede ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını belirten Güler, "Bu bakımdan yerli ve milli savunma sanayisini bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu anlayışla başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.
Güler, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda kararlaştırdığı gibi başta uçak gemisi olmak üzere yeni firkateynler, açık deniz karakol gemileri, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemileri ve milli hücum botlarının inşasını bir an önce gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.
Bakan Güler, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar elde ettiğimiz başarıları, yeni başarılarımızın öncüsü kabul ederek azimle, inançla, yılmadan ve yorulmadan büyük bir gayretle çalışacağız. Zira savunma sanayisi alanındaki her başarımız, bir yandan ordumuzun gücüne güç katarken diğer yandan da ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine büyük katkı sağlayarak uluslararası alandaki etkimizi artırmaktadır. İnanıyorum ki Cumhuriyetimizin ikinci asrı, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda savunmanın, kalkınmanın, üretimin de yüzyılı olacaktır."
Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise "Bu sistemler bizim bölgedeki bütün haklarımızı, dost ve müttefik ülkelerin, dostlarımızın haklarını korumak üzere, barışı tesis etmek üzere, ortaya çıkarmaya çalıştığımız sistemler" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan bugün açıklayacak
12:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала