https://sputniknews.com.tr/20240120/milli-savunma-bakani-guler-donanmamiz-dunyanin-onde-gelen-deniz-kuvvetleri-arasinda-yer-aliyor-1079849108.html

Milli Savunma Bakanı Güler: Donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında yer alıyor

Milli Savunma Bakanı Güler: Donanmamız dünyanın önde gelen deniz kuvvetleri arasında yer alıyor

Milli Savunma Bakanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 'Deniz Torpido ve Füze Sistemleri İmza Töreni' düzenlendi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T13:00+0300

2024-01-20T13:00+0300

2024-01-20T13:00+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

orgeneral yaşar güler

yaşar güler

torpido

deniz

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığındaki tören, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti.İmza töreni ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçları doğrultusunda, ağır torpido AKYA, seyir füzesi ATMACA ve hava savunma füzesi SAPAN silah sistemlerinin seri üretimine geçildi.İmza töreninde konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin, son yıllarda savunma sanayisinde çok büyük ve kapsamlı atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti.Bakan Güler, şöyle konuştu:'Güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız tercih değil, zorunluluktur'İbn-i Haldun'un 'Coğrafya kaderdir' sözüne atıf yapan Güler, "Denizlerimiz de bu kaderin koruyucusu ve kuvvet çarpanıdır. Dolayısıyla üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin hakkını ve hukukunu korumak için güçlü bir Deniz Kuvvetlerine sahip olmamız bir tercih değil, zorunluluktur. Bu bilinçle, şanlı Türk donanmasını daha modern, daha etkin ve daha güçlü kılmak için deniz savunma sanayisinde de büyük aşamalar kat ettik, ediyoruz." dedi.Yerli ve milli denizaltı torpidosu AKYA, milli seyir füzesi ATMACA ile yüksek etkilere sahip SAPAN füzesinin seri üretimine yönelik adımın önemine değinen Güler, şöyle devam etti:'Tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz'Savunma sanayisinde hayata geçirilen projelerin ne kadar önemli olduğunun, bölgede ve dünyada yaşanan hassas gelişmelerin ortaya çıkardığı tehdit ve tehlikeler karşısında daha da iyi anlaşıldığını belirten Güler, "Bu bakımdan yerli ve milli savunma sanayisini bekamızın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, bu anlayışla başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla güçlü işbirliğimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.Güler, Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı'nda kararlaştırdığı gibi başta uçak gemisi olmak üzere yeni firkateynler, açık deniz karakol gemileri, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemileri ve milli hücum botlarının inşasını bir an önce gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı.Bakan Güler, şunları kaydetti:Savunma Sanayii Başkanı Görgün ise "Bu sistemler bizim bölgedeki bütün haklarımızı, dost ve müttefik ülkelerin, dostlarımızın haklarını korumak üzere, barışı tesis etmek üzere, ortaya çıkarmaya çalıştığımız sistemler" ifadesini kullandı.

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milli savunma bakanlığı (msb), orgeneral yaşar güler, yaşar güler, torpido, deniz