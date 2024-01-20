https://sputniknews.com.tr/20240120/ak-partide-istanbul-ilce-adaylari-belli-oluyor-erdogan-bugun-aciklayacak--1079846346.html
AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan bugün açıklayacak
AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan bugün açıklayacak
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.00'da belli olucak. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T12:10+0300
2024-01-20T12:10+0300
2024-01-20T12:10+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
yerel seçim
istanbul
ilçe
ilçe başkanı
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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak.25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak toplantıda aday listesini açıklayacak.
https://sputniknews.com.tr/20240120/gaziantepde-fatma-sahin-secim-calismalarina-basladi--1079846219.html
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AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan bugün açıklayacak
AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.00'da belli olucak.
Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak.
25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak toplantıda aday listesini açıklayacak.