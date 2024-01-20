https://sputniknews.com.tr/20240120/ak-partide-istanbul-ilce-adaylari-belli-oluyor-erdogan-bugun-aciklayacak--1079846346.html

AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan bugün açıklayacak

AK Parti'de İstanbul ilçe adayları belli oluyor: Erdoğan bugün açıklayacak

AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14.00'da belli olucak. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T12:10+0300

2024-01-20T12:10+0300

2024-01-20T12:10+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

recep tayyip erdoğan

yerel seçim

istanbul

ilçe

ilçe başkanı

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Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere kitlendi. Tüm illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, bugün de İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını duyuracak.25'i Avrupa Yakası'nda; 14'ü Anadolu Yakası'nda olmak üzere toplam 39 ilçede isimler belli olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Haliç Kongre Merkezi'nde saat 14.00'de yapılacak toplantıda aday listesini açıklayacak.

https://sputniknews.com.tr/20240120/gaziantepde-fatma-sahin-secim-calismalarina-basladi--1079846219.html

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