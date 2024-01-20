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Meteoroloji kar için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji kar için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T09:31+0300
2024-01-20T09:35+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.Hava sıcaklığı ve rüzgarHava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısıYağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıyönünde uyarıda bulunuldu.Rüzgarın ise; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.Marmara BölgesiParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Edirne°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.İstanbul C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kırklareli °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kocaeli °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ege bölgesiParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Afyonkarahisar °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDenizli °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurluİzmir°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Manisa °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluAkdeniz bölgesiParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.Adana °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıAntalya °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıHatay °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıIsparta °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİç Anadolu Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Ankara °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıEskişehir °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıKonya °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıYozgat °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurluBatı Karadeniz Bölgesi Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.Bolu °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıDüzce °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Kastamonu °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Zonguldak °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Samsun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeybatı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurluVAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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Meteoroloji kar için uyardı: Bugün hava nasıl olacak?

09:31 20.01.2024 (güncellendi: 09:35 20.01.2024)
© AA / Oğuz Yeterkarla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu
karla karışık yağmur, kar yağışı, soğuk hava, yağmur, sağanak, hava durumu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
© AA / Oğuz Yeter
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ocak Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Giresun, Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Eskişehir, Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu aktarıldı.

Hava sıcaklığı ve rüzgar

Hava sıcaklığının, kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların, Marmara (Bilecik hariç), Kuzey Ege kıyıları ile Batı ve Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasıyönünde uyarıda bulunuldu.
Rüzgarın ise; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Trakya kesimi ile Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik hariç bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Edirne°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kırklareli °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kocaeli °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Denizli °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İzmir°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Manisa °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Akdeniz bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Adana °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Antalya °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Isparta °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Ankara °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Konya °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

Yozgat °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Düzce °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Kastamonu °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Zonguldak °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Samsun çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, kuzeybatı kesimleri ile Erzurum ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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