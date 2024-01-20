https://sputniknews.com.tr/20240120/kuba-devlet-baskani-canel-ozgur-filistin-devletine-olan-bagliligimizi-yineliyoruz-1079861033.html
Küba Devlet Başkanı Canel: Özgür Filistin Devletine olan bağlılığımızı yineliyoruz
Küba Devlet Başkanı Canel: Özgür Filistin Devletine olan bağlılığımızı yineliyoruz
Küba Devlet Başkanı Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabında, Küba ve Filistin bayraklarını yana yana paylaştı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T19:51+0300
2024-01-20T19:51+0300
2024-01-20T19:51+0300
israil- filistin çatışması
küba
miguel diaz canel
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
israil
gazze
gazze şeridi
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Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Küba için Filistin'in kardeş ülke olduğunu belirterek, "Özgür Filistin Devleti'ne olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.Canel paylaşımında, "Kübalılar için Filistin, sevgi dolu kardeş bir ülkedir. Onların haklı davası devrim tarafından daima savunuldu. Son zamanlardaki bu kadar acı, bu kadar vahşet insanlık için utançtır. Özgür Filistin Devletine olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak Canel, 29 Aralık'ta da bir paylaşımda bulunmuştu.Canel bu paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin IIGM'deki Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir" değerlendirmesini yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231227/kuba-lideri-gazzedeki-eylemleri-nedeniyle-israili-terorist-devlet-olarak-nitelendirdi-1079014300.html
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israil
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küba, miguel diaz canel, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
küba, miguel diaz canel, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, israil, gazze, gazze şeridi
Küba Devlet Başkanı Canel: Özgür Filistin Devletine olan bağlılığımızı yineliyoruz
Küba Devlet Başkanı Canel, sosyal medya platformu X'teki hesabında, Küba ve Filistin bayraklarını yana yana paylaştı.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Küba için Filistin'in kardeş ülke olduğunu belirterek, "Özgür Filistin Devleti'ne olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.
Canel paylaşımında, "Kübalılar için Filistin, sevgi dolu kardeş bir ülkedir. Onların haklı davası devrim tarafından daima savunuldu. Son zamanlardaki bu kadar acı, bu kadar vahşet insanlık için utançtır. Özgür Filistin Devletine olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesini kullandı.
Gazze'de yaşananlara ilişkin olarak Canel, 29 Aralık'ta da bir paylaşımda bulunmuştu.
Canel bu paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin IIGM'deki Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir" değerlendirmesini yapmıştı.