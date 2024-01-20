https://sputniknews.com.tr/20240120/israilden-sama-saldiri-2-ust-duzey-iran-danismani-olduruldu-1079849306.html
İsrail'den Şam'a saldırı: '2 üst düzey İran danışmanı öldürüldü'
İsrail'den Şam'a saldırı: '2 üst düzey İran danışmanı öldürüldü'
İran televizyonu, İsrail'in Şam'ın El Mezza bölgesindeki bir konut binasını hedef aldığını ve saldırı sonucunda 2 kıdemli İranlı danışmanın öldürüldüğünü... 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T13:03+0300
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2024-01-20T13:18+0300
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Haberde, “Şam'ın El Mezza bölgesindeki bir konut binası görünüşe göre İsrail saldırganlığının sonucu saldırıya uğradı” ifadeleri yer aldı.İsrail'in Şam'daki El Mezza mahallesini bombalaması sonucu Kudüs Gücü'ndeki istihbarat yetkilisi ve Suriye'deki yardımcısının öldürüldüğü açıklandı. İran medyasının paylaştığı bilgide ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı.Suriye medyası da, bu sabah saatlerinde Şam'da patlamaların meydana geldiğini bildirmişti.Reuters da Suriye'den yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail'in Cumartesi günü Suriye'nin başkenti Şam’a düzenlediği saldırıda İslam Devrim Muhafızları'na mensup bir kişi öldü, diğerleri yaralandı” ifadelerini kullanmıştı.Çok katlı binanın Suriye hükümetini destekleyen İranlı danışmanlar tarafından kullanıldığına dikkat çekilmiş, binanın saldırı sonucu tamamen yıkıldığı vurgulanmıştı.İsrail Savunma Güçleri (IDF) Suriye topraklarını düzenli olarak bombalıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce Moskova’nın Suriye'ye yönelik devam eden saldırıları 'bu devletin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının ağır bir ihlali’ olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240116/irakin-erbil-kentindeki-hedefleri-vuran-iran-saldirinin-amacini-acikladi-1079698712.html
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suriye, şam, israil, kudüs gücü, iran devrim muhafızları kudüs gücü, saldırı
suriye, şam, israil, kudüs gücü, iran devrim muhafızları kudüs gücü, saldırı
İsrail'den Şam'a saldırı: '2 üst düzey İran danışmanı öldürüldü'
13:03 20.01.2024 (güncellendi: 13:18 20.01.2024)
İran televizyonu, İsrail'in Şam'ın El Mezza bölgesindeki bir konut binasını hedef aldığını ve saldırı sonucunda 2 kıdemli İranlı danışmanın öldürüldüğünü duyurdu.
Haberde, “Şam'ın El Mezza bölgesindeki bir konut binası görünüşe göre İsrail saldırganlığının sonucu saldırıya uğradı” ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Şam'daki El Mezza mahallesini bombalaması sonucu Kudüs Gücü'ndeki istihbarat yetkilisi ve Suriye'deki yardımcısının öldürüldüğü açıklandı. İran medyasının paylaştığı bilgide ölenlerin Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün İstihbarat Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Sadık Omidzade ile yardımcısı Hac Golam Muharrem olduğunu paylaştı.
Suriye medyası da, bu sabah saatlerinde Şam'da patlamaların meydana geldiğini bildirmişti.
Reuters da Suriye'den yerel bir kaynağa dayandırdığı haberinde, “İsrail'in Cumartesi günü Suriye'nin başkenti Şam’a düzenlediği saldırıda İslam Devrim Muhafızları'na mensup bir kişi öldü, diğerleri yaralandı” ifadelerini kullanmıştı.
Çok katlı binanın Suriye hükümetini destekleyen İranlı danışmanlar tarafından kullanıldığına dikkat çekilmiş, binanın saldırı sonucu tamamen yıkıldığı vurgulanmıştı.
İsrail Savunma Güçleri (IDF) Suriye topraklarını düzenli olarak bombalıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce Moskova’nın Suriye'ye yönelik devam eden saldırıları 'bu devletin egemenliğinin ve uluslararası hukukun temel normlarının ağır bir ihlali’ olarak değerlendirdiğini açıklamıştı.