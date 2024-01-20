https://sputniknews.com.tr/20240120/galatasaray---trabzon-macinin-ilk-11i-belli-oldu-1079855543.html
Galatasaray'ın Trabzon deplasmanı için ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Trabzon deplasmanı için ilk 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T16:52+0300
2024-01-20T16:52+0300
2024-01-20T16:53+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
mauro icardi
trabzonspor
süper lig
trendyol süper lig
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Trabzon'a hareket etti. Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey.
https://sputniknews.com.tr/20240120/trabzonspor-galatasarayi-konuk-ediyor-eksik-oyuncular-kimler--1079845386.html
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galatasaray, galatasaray sk, mauro icardi, trabzonspor, süper lig, trendyol süper lig
galatasaray, galatasaray sk, mauro icardi, trabzonspor, süper lig, trendyol süper lig
Galatasaray'ın Trabzon deplasmanı için ilk 11'i belli oldu
16:52 20.01.2024 (güncellendi: 16:53 20.01.2024)
Galatasaray'ın Trabzonspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın 21 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Trabzon'a hareket etti. Galatasaray'ın 21 kişilik kamp kadrosu da belli oldu. Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kafilede yer aldı.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu şöyle:
Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele ve Sacha Boey.