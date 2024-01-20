https://sputniknews.com.tr/20240120/fransiz-siyasetci-fransa-natodan-ayrilmali-1079841009.html

Fransız siyasetçi: Fransa NATO’dan ayrılmalı

Fransız siyasetçi: Fransa NATO’dan ayrılmalı

Fransız siyasetçi Florian Philippot, Fransa’ya Rusya'ya yönelik provokasyonlar nedeniyle NATO'dan ayrılma çağrısı yaptı. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T01:06+0300

2024-01-20T01:06+0300

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ukrayna krizi

fransız

siyaset

siyasetçi

rusya

nato

florian philippot

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Fransa'da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri Florian Philippot, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Fransa'nın Rusya'ya yönelik saldırgan politikası nedeniyle NATO'dan ayrılması gerektiğini belirtti.Philippot, “Kuzey Atlantik İttifakı, 3. Dünya Savaşının yaklaşmasını hızlandırmak istiyor gibi görünüyor. NATO'dan ayrılalım, bu ölüm sarmalından çıkalım, özgür bir Fransa ve barışı seçelim!” ifadelerini kullandı.NATO’nun son on yılın en büyük askeri tatbikatlarını düzenleme kararını anımsatan Philippot, Fransız medyasında ‘bu kararın Rusya'ya ittifakın silahlanmaya hazır olduğunu göstermeyi amaçladığı’ yönünde çıkan haberlere dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20240120/fransa-savunma-bakani-paris-vatandaslarinin-ukraynada-savasmasini-yasaklayamaz-1079840344.html

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fransız, siyaset, siyasetçi, rusya, nato, florian philippot