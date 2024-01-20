https://sputniknews.com.tr/20240120/eski-pentagon-danismani-ukrayna-operasyon-bolgesinde-feci-bir-yenilgiye-ugruyor-1079852598.html

Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna operasyon bölgesinde feci bir yenilgiye uğruyor

Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna operasyon bölgesinde feci bir yenilgiye uğruyor

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) danışmanı Douglas Macgregor, Ukrayna’nın özel askeri operasyonun devam ettiği bölgede feci bir yenilgiye uğradığını... 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T14:11+0300

2024-01-20T14:11+0300

2024-01-20T14:11+0300

ukrayna krizi

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

douglas mcgregor

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

abd

joe biden

yenilgi

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Emekli Albay Macgregor, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna’nın ve ABD’nin çatışmada feci bir yenilgiye uğradığını ifade etti.Macgregor, “Ukrayna'daki çatışma Kiev ve ABD için feci bir yenilgiyle sonlanıyor” diye yazdı.ABD'nin ayrıca İsrail'deki savaş da dahil olmak üzere mevcut silahlı çatışmalarla nasıl başa çıkılacağını hiç anlamadığına da dikkat çeken Macgregor, “Washington, bilmediği ve anlamadığı bir dünyayla yüzleşiyor” ifadelerini kullandı.NBC News televizyonu bugün kendi kaynaklarına atıfla ABD Başkanı Joe Biden’ın yardımcılarının ABD’li milletvekillerine, Kongre'nin Kiev'e para tahsisine izin vermemesi halinde Rusya’nın Ukrayna’daki çatışmayı birkaç hafta veya ay içinde kazanabileceğini söylediğini bildirdi.Son zamanlarda Batı medyası, Batı'nın Ukrayna ihtilafından usanmaya başladığını ve Vladimir Zelenskiy rejimine verilen desteğin zayıfladığını giderek daha fazla dile getirmeye başladı.NBC News’a göre, Amerikalı ve Avrupalı bürokratlar halihazırda Kiev yetkilileriyle, anlaşmaya varmak için nelerden vazgeçilmek zorunda kalınabileceği de dahil olmak üzere, Rusya ile barış müzakerelerinin olası sonuçlarını tartışıyor.

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pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), douglas mcgregor, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, abd, joe biden, yenilgi