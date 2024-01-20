https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-bakunun-soylemleri-uluslararasi-hukuka-meydan-okumaktir-1079846678.html

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Bakü'nün söylemleri uluslararası hukuka meydan okumaktır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Bakü'nün söylemleri uluslararası hukuka meydan okumaktır

Ermeni Bakan, Erivan'ın Bakü ile ilişkilerin çözümüne ilişkin tutumunun net olduğunu ve belirli ilke ve anlaşmalara dayandığını söyledi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-20T12:10+0300

2024-01-20T12:10+0300

2024-01-20T12:10+0300

dünya

ermenistan

ararat mirzoyan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

azerbaycan

hırvatistan

uluslararası hukuk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/11/1043594834_0:17:567:336_1920x0_80_0_0_a647b0718108d1df54cd80d287ab510b.jpg

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı yetkililerin söylemleri, uluslararası hukuka dayalı dünya düzenine, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ve dolayısıyla bölgede uzun vadeli barış beklentilerine bir meydan okumadır" sözlerini kaydetti.Mirzoyan, Erivan'ın Güney Kafkasya'da istikrarla ilgilenen ortakları, barışın tereddütsüz çaba ve gerçek bir kararlılık gerektirdiği görüşünü paylaştığını vurguladı.Erivan'ın tutumunun net olduğunu, bilinen ilke ve anlaşmalara dayandığını vurgulayan Bakan, ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğünü kesin olarak tanıması ve barış anlaşmasının, Alma-Ata Deklarasyonu ve Sovyetler Birliği'nin son meşru haritalarına dayanması gereken daha ileri bir sınır belirleme süreci için net temeller atması gerektiğini söyledi.Mirzoyan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:'Bakü mevcut platformlar üzerinde müzakerelere yeniden başlamayı reddediyor'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Azerbaycan'ın Ermenistan ile mevcut platformlarda müzakerelere yeniden başlamayı reddettiğini öne sürdü.Mirzoyan, Ermenistan müzakerelere iyi niyetle katıldığını ve bölgede uzun vadeli barışın tesis edilmesine fazlasıyla ilgi duyduğunu belirterek bu sürecin sadece Ermenistan halkı için değil, bölgedeki tüm ülkeler için de faydalı olduğunu söyledi.Ermeni Bakan sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:Ermenistan Dışişleri Bakanı, Erivan için önemli olanın müzakereleri kimin yürüttüğü değil, müzakerelerin yürütülmesine ilişkin ilkeler olduğunu belirterek bu ilkelerin: 'toprak bütünlüğü, egemenlik ve devlet sınırlarının dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması' olduğunun altını çizdi.Mirzoyan bu ilkeler temelinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.Ermeni Bakan konuşmasında ayrıca Ermenistan'ın sınır bölgelerindeki izleme misyonu için Hırvatistan'a ve genel olarak AB'ye şükranlarını ifade etti. Bakan ek olarak AB ülkelerine Karabağ'dan gelen yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarını destekledikleri için de teşekkür etti.

https://sputniknews.com.tr/20240119/pasinyan-ermenistanin-yeni-anayasaya-ihtiyaci-var-1079820801.html

ermenistan

karabağ

dağlık karabağ

azerbaycan

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, ararat mirzoyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, hırvatistan, uluslararası hukuk