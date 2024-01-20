https://sputniknews.com.tr/20240120/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-bakunun-soylemleri-uluslararasi-hukuka-meydan-okumaktir-1079846678.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Bakü'nün söylemleri uluslararası hukuka meydan okumaktır
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Bakü'nün söylemleri uluslararası hukuka meydan okumaktır
Ermeni Bakan, Erivan'ın Bakü ile ilişkilerin çözümüne ilişkin tutumunun net olduğunu ve belirli ilke ve anlaşmalara dayandığını söyledi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T12:10+0300
2024-01-20T12:10+0300
2024-01-20T12:10+0300
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı yetkililerin söylemleri, uluslararası hukuka dayalı dünya düzenine, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ve dolayısıyla bölgede uzun vadeli barış beklentilerine bir meydan okumadır" sözlerini kaydetti.Mirzoyan, Erivan'ın Güney Kafkasya'da istikrarla ilgilenen ortakları, barışın tereddütsüz çaba ve gerçek bir kararlılık gerektirdiği görüşünü paylaştığını vurguladı.Erivan'ın tutumunun net olduğunu, bilinen ilke ve anlaşmalara dayandığını vurgulayan Bakan, ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğünü kesin olarak tanıması ve barış anlaşmasının, Alma-Ata Deklarasyonu ve Sovyetler Birliği'nin son meşru haritalarına dayanması gereken daha ileri bir sınır belirleme süreci için net temeller atması gerektiğini söyledi.Mirzoyan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:'Bakü mevcut platformlar üzerinde müzakerelere yeniden başlamayı reddediyor'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Azerbaycan'ın Ermenistan ile mevcut platformlarda müzakerelere yeniden başlamayı reddettiğini öne sürdü.Mirzoyan, Ermenistan müzakerelere iyi niyetle katıldığını ve bölgede uzun vadeli barışın tesis edilmesine fazlasıyla ilgi duyduğunu belirterek bu sürecin sadece Ermenistan halkı için değil, bölgedeki tüm ülkeler için de faydalı olduğunu söyledi.Ermeni Bakan sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:Ermenistan Dışişleri Bakanı, Erivan için önemli olanın müzakereleri kimin yürüttüğü değil, müzakerelerin yürütülmesine ilişkin ilkeler olduğunu belirterek bu ilkelerin: 'toprak bütünlüğü, egemenlik ve devlet sınırlarının dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması' olduğunun altını çizdi.Mirzoyan bu ilkeler temelinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.Ermeni Bakan konuşmasında ayrıca Ermenistan'ın sınır bölgelerindeki izleme misyonu için Hırvatistan'a ve genel olarak AB'ye şükranlarını ifade etti. Bakan ek olarak AB ülkelerine Karabağ'dan gelen yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarını destekledikleri için de teşekkür etti.
https://sputniknews.com.tr/20240119/pasinyan-ermenistanin-yeni-anayasaya-ihtiyaci-var-1079820801.html
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ermenistan, ararat mirzoyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, hırvatistan, uluslararası hukuk
ermenistan, ararat mirzoyan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, azerbaycan, hırvatistan, uluslararası hukuk
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Bakü'nün söylemleri uluslararası hukuka meydan okumaktır
Ermeni Bakan, Erivan'ın Bakü ile ilişkilerin çözümüne ilişkin tutumunun net olduğunu ve belirli ilke ve anlaşmalara dayandığını söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile Zagreb'de düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı yetkililerin söylemleri, uluslararası hukuka dayalı dünya düzenine, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine ve dolayısıyla bölgede uzun vadeli barış beklentilerine bir meydan okumadır" sözlerini kaydetti.
Mirzoyan, Erivan'ın Güney Kafkasya'da istikrarla ilgilenen ortakları, barışın tereddütsüz çaba ve gerçek bir kararlılık gerektirdiği görüşünü paylaştığını vurguladı.
Erivan'ın tutumunun net olduğunu, bilinen ilke ve anlaşmalara dayandığını vurgulayan Bakan, ülkelerin birbirlerinin toprak bütünlüğünü kesin olarak tanıması ve barış anlaşmasının, Alma-Ata Deklarasyonu ve Sovyetler Birliği'nin son meşru haritalarına dayanması gereken daha ileri bir sınır belirleme süreci için net temeller atması gerektiğini söyledi.
Mirzoyan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Bölgedeki ulaşım yollarının önündeki engellerin kaldırılmasının istikrarlı barışın desteklenmesine katkıda bulunabileceğine inanıyoruz ve tüm altyapıların karşılıklılık ilkesi temelinde geçtikleri ülkelerin yetkisi altında olması gerektiğine inanıyoruz.
'Bakü mevcut platformlar üzerinde müzakerelere yeniden başlamayı reddediyor'
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Azerbaycan'ın Ermenistan ile mevcut platformlarda müzakerelere yeniden başlamayı reddettiğini öne sürdü.
Mirzoyan, Ermenistan müzakerelere iyi niyetle katıldığını ve bölgede uzun vadeli barışın tesis edilmesine fazlasıyla ilgi duyduğunu belirterek bu sürecin sadece Ermenistan halkı için değil, bölgedeki tüm ülkeler için de faydalı olduğunu söyledi.
Ermeni Bakan sözlerini şu cümlelerle sürdürdü:
Bununla birlikte, yapıcılığımızın bazen komşularımız tarafından karşılık görmediğini fark ediyoruz. Avrupa Birliği'nin arabuluculuğu da dahil olmak üzere müzakerelere dahil olduk ve şimdi Azerbaycan'ın bunları sürdürmeyi reddettiğini görüyoruz. Yine de biz bu görüşmelerin devam etmesini istiyoruz.
Ermenistan Dışişleri Bakanı, Erivan için önemli olanın müzakereleri kimin yürüttüğü değil, müzakerelerin yürütülmesine ilişkin ilkeler olduğunu belirterek bu ilkelerin: 'toprak bütünlüğü, egemenlik ve devlet sınırlarının dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması' olduğunun altını çizdi.
Mirzoyan bu ilkeler temelinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladı.
Ermeni Bakan konuşmasında ayrıca Ermenistan'ın sınır bölgelerindeki izleme misyonu için Hırvatistan'a ve genel olarak AB'ye şükranlarını ifade etti. Bakan ek olarak AB ülkelerine Karabağ'dan gelen yerinden edilmiş kişilerin acil ihtiyaçlarını destekledikleri için de teşekkür etti.