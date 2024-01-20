https://sputniknews.com.tr/20240120/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-meloni-ile-gorustu-1079860286.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi. 20.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-20T19:19+0300
2024-01-20T19:19+0300
2024-01-20T19:21+0300
türkiye
giorgia meloni
recep tayyip erdoğan
italya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Vahdettin Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/italya-basbakani-meloni-muzakerelere-giden-yol-savas-alanindaki-dengeden-geciyor-1079332866.html
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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, italya, türkiye
giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, italya, türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
19:19 20.01.2024 (güncellendi: 19:21 20.01.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Vahdettin Köşkü'nde görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.