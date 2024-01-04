https://sputniknews.com.tr/20240104/italya-basbakani-meloni-muzakerelere-giden-yol-savas-alanindaki-dengeden-geciyor-1079332866.html

İtalya Başbakanı Meloni: Müzakerelere giden yol cephedeki dengeden geçiyor

İtalya Başbakanı Meloni: Müzakerelere giden yol cephedeki dengeden geçiyor

İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna konusunda müzakerelere giden yolun cephedeki dengeden geçtiğini düşündüğünü dile getirdi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T17:37+0300

2024-01-04T17:37+0300

2024-01-04T17:41+0300

ukrayna krizi

giorgia meloni

italya

ukrayna

ukrayna ordusu

müzakere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075885327_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_601cc0735231345d3f069851ba39b304.jpg

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'da bir çözüme ulaşmanın yolunun cephedeki dengeyi sağlamaktan geçtiğini ve bunun da Kiev'e verilen desteğin devam etmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.Meloni açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Meloni açıklamasında, Ukrayna'nın desteğinin olmamasının çatışmayı İtalya'nın sınırlarına yaklaştıracağını öne sürdü.Aralık ayı ortasında İtalya Bakanlar Kurulu Ukrayna'ya gelecek yıl askeri, insani ve mali yardım yapılmasını öngören bir tasarıyı kabul etmişti. Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımlarla ilgili durumu güncelleyen Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre İtalya Kiev'e 1.3 milyar euroluk destek sağlayarak yardım eden ülkeler sıralamasında 15. sırada yer aldı ve bu miktarın 700 milyonu silah ve askeri malzemeleri oluşturduğu ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/fransiz-generalden-itiraf-avrupalilar-ukrayna-icin-olmeye-hazir-degil-1079332011.html

italya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

giorgia meloni, italya, ukrayna, ukrayna ordusu, müzakere