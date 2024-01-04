https://sputniknews.com.tr/20240104/italya-basbakani-meloni-muzakerelere-giden-yol-savas-alanindaki-dengeden-geciyor-1079332866.html
İtalya Başbakanı Meloni: Müzakerelere giden yol cephedeki dengeden geçiyor
İtalya Başbakanı Meloni: Müzakerelere giden yol cephedeki dengeden geçiyor
İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna konusunda müzakerelere giden yolun cephedeki dengeden geçtiğini düşündüğünü dile getirdi. 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T17:37+0300
2024-01-04T17:37+0300
2024-01-04T17:41+0300
ukrayna krizi
giorgia meloni
italya
ukrayna
ukrayna ordusu
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'da bir çözüme ulaşmanın yolunun cephedeki dengeyi sağlamaktan geçtiğini ve bunun da Kiev'e verilen desteğin devam etmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.Meloni açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Meloni açıklamasında, Ukrayna'nın desteğinin olmamasının çatışmayı İtalya'nın sınırlarına yaklaştıracağını öne sürdü.Aralık ayı ortasında İtalya Bakanlar Kurulu Ukrayna'ya gelecek yıl askeri, insani ve mali yardım yapılmasını öngören bir tasarıyı kabul etmişti. Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımlarla ilgili durumu güncelleyen Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre İtalya Kiev'e 1.3 milyar euroluk destek sağlayarak yardım eden ülkeler sıralamasında 15. sırada yer aldı ve bu miktarın 700 milyonu silah ve askeri malzemeleri oluşturduğu ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240104/fransiz-generalden-itiraf-avrupalilar-ukrayna-icin-olmeye-hazir-degil-1079332011.html
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giorgia meloni, italya, ukrayna, ukrayna ordusu, müzakere
giorgia meloni, italya, ukrayna, ukrayna ordusu, müzakere
İtalya Başbakanı Meloni: Müzakerelere giden yol cephedeki dengeden geçiyor
17:37 04.01.2024 (güncellendi: 17:41 04.01.2024)
İtalya Başbakanı Meloni Ukrayna konusunda müzakerelere giden yolun cephedeki dengeden geçtiğini düşündüğünü dile getirdi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'da bir çözüme ulaşmanın yolunun cephedeki dengeyi sağlamaktan geçtiğini ve bunun da Kiev'e verilen desteğin devam etmesiyle mümkün olabileceğini söyledi.
Meloni açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Çatışmayı tırmandıracağı için Ukrayna'ya silah göndermememiz gerektiğini söyleyenlerin aksine ben bunun tam tersinin doğru olduğuna inanıyorum. Bir tür müzakere masasına ya da diplomatik çözüme ulaşmanın tek yolu sahadaki güçler arasında denge sağlamaktan geçiyor.
Meloni açıklamasında, Ukrayna'nın desteğinin olmamasının çatışmayı İtalya'nın sınırlarına yaklaştıracağını öne sürdü.
Aralık ayı ortasında İtalya Bakanlar Kurulu Ukrayna'ya gelecek yıl askeri, insani ve mali yardım yapılmasını öngören bir tasarıyı kabul etmişti. Ukrayna'ya yapılan uluslararası yardımlarla ilgili durumu güncelleyen Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'ne göre İtalya Kiev'e 1.3 milyar euroluk destek sağlayarak yardım eden ülkeler sıralamasında 15. sırada yer aldı ve bu miktarın 700 milyonu silah ve askeri malzemeleri oluşturduğu ifade edildi.